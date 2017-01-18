ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:53 17.01.2017
Лана Прусакова одержала третью подряд победу на этапах Кубка России по фристайлу
12:57 16.01.2017
Всероссийский День снега в Чувашии отметили массовым спортивным праздником
12:26 16.01.2017
В Батыревском районе открылась новая освещённая лыжная трасса
11:55 16.01.2017
В Новочебоксарске завершился Кубок Главы Чувашии по лёгкой атлетике
15:38 14.01.2017
В Чувашии отпраздновали День печати
15:35 14.01.2017
На выставке ко Дню печати были представлены лучшие книжные новинки и раритетная почтовая продукция
15:33 14.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил работников медиаиндустрии с профессиональными праздниками
12:34 13.01.2017
В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления
23:35 12.01.2017
Специалисты информационных технологий рассказали Главе Чувашии о своих проблемах и заручились поддержкой руководства республики
14:22 12.01.2017
В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Земля и люди
Воплотивший мечту

Григорий Алексеевич Алексеев всю свою жизнь посвятил изучению культуры, этнографии и здравоохранения родного народа, вписав много важных страниц в его уникальную историю.
Родился он в деревне Вурумсют Цивильского района в крестьянской семье. С детских лет росший без отца, Григорий узнал, каков он, крестьянский труд. Воспитывали мальчика мать Марина Васильевна и дед Василий Лукич. Уже в 13 лет он вынужден был вести домашнее хозяйство самостоятельно: мать с 1941 по 1942 год мобилизовали на сооружение оборонительных объектов. Однако это не помешало ему, единственному из 13 учеников, окончить семилетку.
В последнем классе школы Григорий Алексеев организовал среди сверстников сбор теплых вещей и продуктов питания для раненых эвакогоспиталя № 3063, находившегося в Цивильске. Об этом даже написали в районной газете «Сталинец». Желание помогать бойцам, облегчать их страдания стало основным при выборе профессии и привело молодого человека в Цивильскую фельдшерско-акушерскую школу. Чтобы не голодать, по вечерам после занятий он подрабатывал в городской хлебопекарне, а еще был сельским корреспондентом и музыкантом.
Получив диплом, Григорий добился открытия фельдшерско-акушерского пункта для трех близлежащих селений, но долго проработать там ему не довелось. В конце 1945 года его призвали в армию. Службу на Дальнем Востоке молодой военфельдшер совмещал с учебой на вечернем отделении Владивостокской зубоврачебной школы и сразу после демобилизации поступил в Московский медицинский стоматологический институт. Учиться было непросто, первое время новоиспеченный студент даже жил на Казанском вокзале. Однако никакие трудности не помешали ему окончить институт с красным дипломом. Алексеева оставляли в аспирантуре, но он предпочел вернуться домой, в Чувашию.
Молодой специалист был направлен на работу в 1-ю городскую больницу врачом-стоматологом, но уже меньше чем через год, в 1957 году, был назначен исполняющим обязанности главврача Республиканской больницы и в последующем стал там заместителем главврача по лечебной части.
На нем было лекарственное снабжение отделений, приобретение медоборудования, вопросы строительства хозяйственных объектов, лечебных корпусов. В 1958 году вступает в эксплуатацию хирургический корпус с шестью отделениями на 200 коек, в 1959 году – детский корпус с поликлиникой и двумя отделениями на 80 коек, в 1960 году закладывается фундамент под строительство зданий консультации и аптеки, административно-хозяйственный корпус. В 1956–1960 годах были построены овощехранилище, морг, гараж, склад для хранения продуктов питания, благоустроена территория больницы.
Именно на базе Республиканской больницы стараниями Алексеева был организован стоматологический кабинет. Находит воплощение и идея Алексеева создать при республиканской больнице стоматологическую поликлинику и научно-практическое общество стоматологов.
В 1960 году ему удалось открыть в Чебоксарах зубоврачебную школу с зуботехническим отделением на 50 человек, первым директором которой он и становится. И уже через пять лет во всех центральных районных больницах республики стали функционировать стоматологические кабинеты, а в Чебоксарах действовали три стоматологические поликлиники. Не случайно Григория Алексеевича называют основателем стоматологической службы в Чувашии.

КСТАТИ
Григорий Алексеев одним из первых в республике начал заниматься составлением медицинской географии Чувашии, изучением заболеваемости в городах и сельской местности. Он ввел в больничную практику статистическую разработку по всем вопросам здравоохранения и выпуск ежегодного «Статистического сборника».

В 1965 году Алексеев переходит на преподавательскую работу в ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, вводит курс общей хирургии и параллельно занимается историей медицины. В 1967 году он защитил кандидатскую, а в 1972 году – докторскую диссертацию при Московском медицинском институте имени И.М. Сеченова «История медицины и здравоохранения дореволюционной Чувашии». В 1976 году ему присваивают звание профессора.
Кроме того что Григорий Алексеевич – автор и редактор многих научных статей и сборников, выпущенных медицинским факультетом ЧГУ имени И.Н. Ульянова, он издал свою монографию «Выдающиеся медики Чувашии», которая в 2016 году была представлена на Парижской книжной выставке, за что ученого удостоили почетного сертификата.
И даже выйдя на заслуженный отдых, профессор не угомонился, создав музей при Институте усовершенствования врачей. Оставаясь верным своему делу – помогать людям.

СПРАВКА «СЧ»
Григорию Алексееву, доктору медицинских наук, профессору, 18 января исполняется 90 лет. Григорий Алексеевич – отличник здравоохранения СССР, отличник гражданской обороны СССР, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Чувашской АССР и Совета Министров Чувашской АССР, медалью Российского Общества Красного Креста «За утверждение идеалов гуманизма», медалью «За заслуги в области медицины», медалью «За отличные успехи в работе» в области высшего образования, орденом «За заслуги перед стоматологией» II степени.

Людмила ГЕРАСИМОВА, Галина МИШУТИНА

? Экспозиция музея, который создавал профессор Алексеев, посвящена медикам – участникам Второй мировой войны.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Земля и люди, .

18.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 1,809 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев