Воплотивший мечту

Григорий Алексеевич Алексеев всю свою жизнь посвятил изучению культуры, этнографии и здравоохранения родного народа, вписав много важных страниц в его уникальную историю.

Родился он в деревне Вурумсют Цивильского района в крестьянской семье. С детских лет росший без отца, Григорий узнал, каков он, крестьянский труд. Воспитывали мальчика мать Марина Васильевна и дед Василий Лукич. Уже в 13 лет он вынужден был вести домашнее хозяйство самостоятельно: мать с 1941 по 1942 год мобилизовали на сооружение оборонительных объектов. Однако это не помешало ему, единственному из 13 учеников, окончить семилетку.

В последнем классе школы Григорий Алексеев организовал среди сверстников сбор теплых вещей и продуктов питания для раненых эвакогоспиталя № 3063, находившегося в Цивильске. Об этом даже написали в районной газете «Сталинец». Желание помогать бойцам, облегчать их страдания стало основным при выборе профессии и привело молодого человека в Цивильскую фельдшерско-акушерскую школу. Чтобы не голодать, по вечерам после занятий он подрабатывал в городской хлебопекарне, а еще был сельским корреспондентом и музыкантом.

Получив диплом, Григорий добился открытия фельдшерско-акушерского пункта для трех близлежащих селений, но долго проработать там ему не довелось. В конце 1945 года его призвали в армию. Службу на Дальнем Востоке молодой военфельдшер совмещал с учебой на вечернем отделении Владивостокской зубоврачебной школы и сразу после демобилизации поступил в Московский медицинский стоматологический институт. Учиться было непросто, первое время новоиспеченный студент даже жил на Казанском вокзале. Однако никакие трудности не помешали ему окончить институт с красным дипломом. Алексеева оставляли в аспирантуре, но он предпочел вернуться домой, в Чувашию.

Молодой специалист был направлен на работу в 1-ю городскую больницу врачом-стоматологом, но уже меньше чем через год, в 1957 году, был назначен исполняющим обязанности главврача Республиканской больницы и в последующем стал там заместителем главврача по лечебной части.

На нем было лекарственное снабжение отделений, приобретение медоборудования, вопросы строительства хозяйственных объектов, лечебных корпусов. В 1958 году вступает в эксплуатацию хирургический корпус с шестью отделениями на 200 коек, в 1959 году – детский корпус с поликлиникой и двумя отделениями на 80 коек, в 1960 году закладывается фундамент под строительство зданий консультации и аптеки, административно-хозяйственный корпус. В 1956–1960 годах были построены овощехранилище, морг, гараж, склад для хранения продуктов питания, благоустроена территория больницы.

Именно на базе Республиканской больницы стараниями Алексеева был организован стоматологический кабинет. Находит воплощение и идея Алексеева создать при республиканской больнице стоматологическую поликлинику и научно-практическое общество стоматологов.

В 1960 году ему удалось открыть в Чебоксарах зубоврачебную школу с зуботехническим отделением на 50 человек, первым директором которой он и становится. И уже через пять лет во всех центральных районных больницах республики стали функционировать стоматологические кабинеты, а в Чебоксарах действовали три стоматологические поликлиники. Не случайно Григория Алексеевича называют основателем стоматологической службы в Чувашии.

КСТАТИ

Григорий Алексеев одним из первых в республике начал заниматься составлением медицинской географии Чувашии, изучением заболеваемости в городах и сельской местности. Он ввел в больничную практику статистическую разработку по всем вопросам здравоохранения и выпуск ежегодного «Статистического сборника».

В 1965 году Алексеев переходит на преподавательскую работу в ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, вводит курс общей хирургии и параллельно занимается историей медицины. В 1967 году он защитил кандидатскую, а в 1972 году – докторскую диссертацию при Московском медицинском институте имени И.М. Сеченова «История медицины и здравоохранения дореволюционной Чувашии». В 1976 году ему присваивают звание профессора.

Кроме того что Григорий Алексеевич – автор и редактор многих научных статей и сборников, выпущенных медицинским факультетом ЧГУ имени И.Н. Ульянова, он издал свою монографию «Выдающиеся медики Чувашии», которая в 2016 году была представлена на Парижской книжной выставке, за что ученого удостоили почетного сертификата.

И даже выйдя на заслуженный отдых, профессор не угомонился, создав музей при Институте усовершенствования врачей. Оставаясь верным своему делу – помогать людям.

СПРАВКА «СЧ»

Григорию Алексееву, доктору медицинских наук, профессору, 18 января исполняется 90 лет. Григорий Алексеевич – отличник здравоохранения СССР, отличник гражданской обороны СССР, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Чувашской АССР и Совета Министров Чувашской АССР, медалью Российского Общества Красного Креста «За утверждение идеалов гуманизма», медалью «За заслуги в области медицины», медалью «За отличные успехи в работе» в области высшего образования, орденом «За заслуги перед стоматологией» II степени.

Людмила ГЕРАСИМОВА, Галина МИШУТИНА

? Экспозиция музея, который создавал профессор Алексеев, посвящена медикам – участникам Второй мировой войны.