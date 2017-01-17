Лана Прусакова одержала третью подряд победу на этапах Кубка России по фристайлу

В Миассе (Челябинская область) сегодня состоялся третий этап Кубка России по фристайлу. В дисциплине слоуп-стайл третью подряд победу одержала 16-летняя уроженка Чувашии, воспитанница республиканского Цента зимних видов спорта Лана Прусакова.

По итогам трёх этапов Лана остаётся абсолютным лидером в стране в этой дисциплине фристайла. Несмотря на юный возраст на сегодняшний день наша землячка также входит в десятку сильнейших слоупстайлеров планеты. Напомним, в минувшие выходные во Франции подопечная Никиты Васильева заняла 10-е место на первом этапе Кубка мира по слоуп-стайлу.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики