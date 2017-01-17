Из редакции — на фронт

В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ДЛЯ МНОГИХ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ СТАЛА ГЛАВНОЙ

Окончание. Начало в номере за 13 января.

Николай Бусыгин в редакции нашей газеты работал в отделе культуры. Писал стихи. Его переводы стихотворений Я. Ухсая, Н. Шелеби печатались в газете «Известия». На одном из совещаний литераторов в Москве в конце 20-х годов ему посчастливилось увидеть и услышать Владимира Маяковского. Под впечатлением этой встречи Бусыгин написал одно из лучших своих стихотворений, посвященное Маяковскому. Он пишет стихи о комсомоле, о партии, о любви к Родине, к родному краю. «Земля в цвету» – так назывался сборник его стихов, изданный в Чебоксарах перед самой войной.

«Золотым ковром лежит земля.

Утро ясноглазое встречая…»

Это начальные строки его стихотворения «Утро», опубликованного в «Красной Чувашии» за семь дней до войны, 15 июня 1941 года.

До отправки на фронт Николай Бусыгин служил в 324-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Чебоксарах. Затем воевал под Москвой. В 1942 году погиб в тяжелых боях подо Ржевом…

Почти тридцать лет считался без вести пропавшим Борис Шашков. Его отец и мать так и не узнали о гибели сына. А он, талантливый поэт, журналист, военный летчик, погиб в первый же день войны – 22 июня 1941 года. Но это стало известно лишь в 1970 году…

До войны Борис Шашков работал в редакции литературным сотрудником. Затем по путевке комсомола был направлен на учебу в Харьковскую высшую школу летчиков. Окончил ее перед самой войной. В звании лейтенанта получил назначение под Смоленск, в 42-ю авиационную дивизию дальнего действия, в которой служил и совершил свой бессмертный подвиг Николай Гастелло.

Они были друзьями – Николай Гастелло и Борис Шашков. Молодого члена партии Бориса Шашкова коммунисты-воины избрали своим вожаком. И он считал своим оружием не только отличное знание летного дела, но и партийное слово агитатора и журналистские, поэтические строки, которыми владел мастерски. Возглавлял литературное объединение при редакции дивизионной газеты «Сталинским маршрутом». Его корреспонденции и стихи в военной печати звали к боевой готовности, стойкости, мужеству. «Сам парторг тов. Шашков служит примером для коммунистов. Звено тов. Шашкова занимает первое место в подразделении по боевой подготовке», – так о нем писала дивизионная газета «Сталинским маршрутом» в передовой статье 15 июня 1941 года.

Из-под Смоленска ушли на бомбежку танковых группировок врага в район Западной Белоруссии тяжелые бомбардировщики. Вел свой боевой корабль и Борис Шашков. Удар по вражеским танкам был неотразим. Боевое задание выполнено. Но самолет Бориса Шашкова на аэродром не вернулся… Николай Гастелло и другие летчики эскадрильи поклялись жестоко отомстить врагу за гибель парторга и боевого товарища. И кто знает, может быть, с мыслью о погибшем друге совершил потом свой подвиг Николай Гастелло, направив горящий бомбардировщик на скопище фашистских танков.

Литературный сотрудник газеты «Красная Чувашия» Дмитрий Лебедев ушел на фронт совсем юным 14 августа 1941 года в соответствии с решением бюро Чувашского обкома ВКП(б) «О мобилизации коммунистов и лучших комсомольцев республики в ряды Красной Армии». Окончив курсы при пехотном училище в Свердловске, он стал политбойцом. 9 октября 1941 года вместе с товарищами прибыл на подмосковную станцию Кубинка, где шли ожесточенные бои. Из 500 политработников больше половины погибло, в том числе и Дмитрий Иосифович Лебедев.

Его мать, Ольга Николаевна Лебедева, работавшая в «Советской Чувашии» телетайписткой с тех трудных военных лет до выхода на пенсию, всю жизнь ждала сына с фронта, но так и не дождалась…

Они были молоды, полны энергии, творческих замыслов и много могли бы сделать, если бы не война. Но она пришла, и они сделали главное, к чему звал их в страшную годину сыновний и гражданский долг – грудью заслонили Родину, защитив нас, живущих сегодня, и наше замечательное Завтра.

Будем помнить о них. Помнить не только «по случаю», не только по великим датам. Пусть для каждого журналиста «Советской Чувашии» – тех, кто работает сейчас, тех, которые придут потом, – памятью о наших погибших товарищах станет продолжение их дела, такое же, как у них, горение, такая же любовь к нелегкой журналистской работе, такая же верность своему долгу.

Нина ПОЛЯНСКАЯ, Владимир ЖЕБИТ

? Большинство журналистов «Красной Чувашии» ушли на фронт в первые месяцы войны.