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    Из редакции — на фронт

    В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ДЛЯ МНОГИХ ЖУРНАЛИСТОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ СТАЛА ГЛАВНОЙ

    В фойе редакции газеты развернут фотостенд «Журналисты «Советской Чувашии» – участники Великой Отечественной войны». На нем 20 портретов тех, кто с оружием в руках защищал честь, свободу и независимость Родины. Шестеро из них не вернулись к родным семьям, не вернулись в редакцию. И накануне столетия газеты мы снова вспомним о наших героях…
    Солдатами не рождаются. Рождаются поэтами, музыкантами, художниками. Но когда над Родиной нависает смертельная опасность, солдатами становятся все. В грозные годы войны ушли на фронт многие журналисты Чувашии. Став солдатами, военными корреспондентами, они штыком и пером сражались с ненавистным врагом, чтобы приблизить Победу. В числе тех, кто отдал жизнь за Родину, шесть журналистов «Советской Чувашии». Кто-то пропал без вести, о судьбе некоторых мы узнали через десятки лет.
    Вот их имена: Михаил Алексеев, Николай Базанов, Николай Бусыгин, Петр Жданкин, Борис Шашков, Дмитрий Лебедев…
    В 1985 году, в канун сорокалетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в редакционной почте появилось письмо, написанное мелким убористым почерком на нескольких тетрадных листах в клеточку. Пожелтевшая бумага, расплывшиеся кое-где синие чернила, полустершиеся на изгибах строки. Обратный адрес и дата – 16 сентября 1941 года, действующая Красная Армия, полевая почта станция № 328, отдельный саперный батальон, Михаил Алексеев. Через 43 с лишним года пришло это письмо в редакцию с войны, с самого переднего края. В часы жестокой битвы, воспользовавшись свободной минутой, писал его своему первому наставнику, заслуженному учителю школы РСФСР Н.В. Патову бывший сотрудник газеты «Красная Чувашия», фронтовик Михаил Петрович Алексеев. Через много лет, разбирая книги и архив покойного деда, нашел это письмо внук Н. Патова Геннадий Васильевич Патов и прислал в редакцию.
    Бережно передавали письмо из рук в руки сотрудники газеты. А в нем – сама война с ее ужасающей жестокостью. Оно о том, как бесчинствуют на нашей земле, грабят, жгут города и села гитлеровские бандиты. Немного было в письме и о личном: «Не знаю совершенно, где проживает жена моя, Александра Федоровна… Она обещалась после родов переехать в деревню… Не знаю также, кто появился на свет божий – мальчик или девочка…»
    Михаил Алексеев так и не узнал, что через 15 дней после его отъезда на фронт у него родился сын, которого жена назвала Герольдом…
    В творческий коллектив «Красной Чувашии» Михаил Алексеев пришел, имея большой опыт работы в деревне и в журналистике. Обладал он и военным опытом – участвовал в боях с белофиннами. Работая собственным корреспондентом газеты по Шемуршинскому, Чкаловскому, Первомайскому и Яльчикскому районам, Михаил Алексеев писал взволнованные рассказы и очерки о людях, поднимал в своих статьях и корреспонденциях важные проблемы жизни колхозного села.
    В первые же дни Великой Отечественной войны он, не задумываясь, определил, где его место. Добровольцем пошел на фронт. 26 июня 1941 года поезд увез его от родных мест туда, где гремели бои. А с середины декабря родные перестали получать от него письма.
    Мало что знал об отце его сын Герольд Алексеев. Понятно то волнение, с каким встретил он известие о письме отца, как вчитывался в написанные более 43 лет назад строки. Герольд Михайлович не посрамил память отца – окончил пединститут, Высшую партийную школу, работал учителем, секретарем Чувашского обкома ВЛКСМ, заведующим отделом Чебоксарского горкома КПСС, заведующим Домом политпросвещения обкома партии, министром культуры Чувашской Республики, занимал ряд других ответственных постов…
    По-разному пришли в журналистику сотрудники «Красной Чувашии» предвоенных лет, по-разному сложилась их фронтовая судьба. Но всех их объединяло одно: они были в первых рядах строителей мирной социалистической жизни, первыми встали в ряды защитников Родины и выполнили свой долг до конца. С полной отдачей работали в газете Николай Базанов и Петр Жданкин. Первый заведовал отделом культуры. Второй – сектором обзоров печати при отделе партийной жизни.
    Николай Базанов родился в селе Порецкое в 1912 году, рос без отца. Окончил Чувашский государственный пединститут. Стал журналистом. Работал заведующим отделом культуры газеты «Красная Чувашия». Писал стихи. Невелико его творческое наследие, но он оставил заметный след в поэзии и в памяти читателей.
    В первые же дни войны Николай отнес заявление в Чебоксарский горвоенкомат с просьбой отправить его на фронт. Воевал на Дону, на Кавказе. На фронте его муза не молчала, он продолжал писать стихи, корреспонденции в газеты. Пророческим оказалось стихотворение «Мы умрем, быть может, но земли родной никому на свете мы не отдадим».
    24 июня 1944 года в бою у белорусской деревни Любань Октябрьского района Полесской области Николай Базанов уничтожил вражеский пулемет, но сам погиб.
    Петр Жданкин (Димитриев) родился в 1907 году в деревне Малые Токташи (ныне Аликовский район). Окончил Штанашскую семилетнюю школу, Чебоксарскую совпартшколу. Трудился в колхозе, был секретарем комсомольской ячейки. В 1930–1932 годах работал в редакции выходившей в Москве газеты «Чувашский крестьянин». Потом был ответственным секретарем Аликовской районной газеты «Колхоз хасаче», заместителем председателя Чувашрадио, редактором газеты «Коммунар» Батыревского района, откуда перешел в «Красную Чувашию».
    С началом Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. Есть сведения, что он служил старшим политруком в 51-й танковой бригаде. Погиб в бою 29 августа 1942 года.

    Нина ПОЛЯНСКАЯ, Владимир ЖЕБИТ

    Окончание в следующем номере

    Фото playcast.ru
    ? Вместе с миллионами советских бойцов мечтали дойти до Берлина и надевшие солдатские шинели журналисты «Красной Чувашии». Но отпраздновать великий День Победы 1945 года довелось не всем…

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    13.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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