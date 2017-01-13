В Чебоксарском районе полицейские задержали дачного вора на месте преступления

В начале января в ОМВД России по Чебоксарскому району поступила информация о том, что в домах садоводческих товариществ совершаются кражи.

12 января в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции на территории одного из дачных домов задержали мужчину. Злоумышленник взломал решетку окна, похитил телевизор и стал его выносить, но в этот момент появились полицейские. 54-летний житель Чебоксарского района, освободившийся из мест лишения свободы менее шести месяцев назад, был задержан на месте преступления с поличным.

В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанный уже признался в хищении электроинструментов из соседнего дачного дома, которые успел реализовать.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража». За совершение данного преступления мужчина может вновь оказаться за решеткой на срок до шести лет.

Источник: МВД по Чувашской Республике