В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» Чувашии наговорили поздравлений на 7 лет

12 января 2017 года. Компания «МегаФон» в Чувашской Республике подвела итоги работы в новогоднюю ночь. Миллионы минут разговоров и терабайты трафика пронеслись по сети и без помех были доставлены до адресатов.

Общее количество времени, потраченное абонентами оператора на новогодние поздравления в ночь с 31 декабря на 1 января, составило 3,6 миллионов минут или без малого 7 лет. Это на три четверти больше, чем в обычную декабрьскую пятницу.

Праздничная ночь отличилась и активным ростом потребления мобильного интернета: клиенты «МегаФона» по Чувашии скачали 16 ТБ данных, что на 72% больше, чем годом ранее. Такой объем трафика можно сопоставить со скачиванием 10 тысяч новогодних кинолент в хорошем качестве или 4 млн селфи рядом с ёлкой. Треть всего трафика была передана в сети 4G.

«Без ёлки, оливье и мандаринов не обходится ни один Новый год в российской семье, а для телеком-компаний непременный атрибут праздника – рост нагрузок на сеть. Чтобы каждый абонент смог поздравить своих родных и близких, в канун праздника специалисты «МегаФона» оптимизировали сеть для пропуска большего объема трафика. В пик нагрузки успешность голосовых вызовов составила 98,5%, а успешность интернет-сессий – 99,5%, что сравнимо с показателями работы сети в обычный непраздничный день 2016 года», — прокомментировал директор компании «МегаФон» в Чувашии Дмитрий Кузнецов.