11 января прошел первый домашний матч БК «Чебоксарские ястребы» после новогодних каникул. Ястребы встретились с БК «Строитель» (г. Энгельс). Ястребам удалось одержать победу со счетом 80:76.

На первый перерыв Ястребы ушли со счетом 23:18. Дальнейший ход игры превратился в упорную погоню гостей, что позволило им довести отставание до минимума 42:44. Во второй половине встречи Ястребы не дали усомниться в своем превосходстве над соперником и довели матч до победы.

Самыми результативными игроками в составе Ястребов стали Даниил Аксенов (18 очков) и Евгений Богдан (11 очков).

Напомним, что вторая игра состоится сегодня в СК Центр Маутинбайка (Московский пр-т, д.38 В). Начало матча в 18:30.

Для справки: По данным на 12.01.2017 г. БК «Чебоксарские ястребы» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги 2 Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сезона 2016/2017.

Источник: Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики