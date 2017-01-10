Впервые за много лет Чебоксары примут всероссийские турниры по настольному теннису

В опубликованном календаре Федерации настольного тенниса России на 2017 год указано, что в столице Чувашской Республики запланировано проведение двух новых всероссийских турниров по настольному теннису среди юношей и девушек:

Первый всероссийский турнир по настольному теннису на призы ОАО «Сенкер» среди юношей и девушек 2002-2004 г.р., 2005 г.р. и моложе (16-19 февраля 2017 г.):

Всероссийский турнир по настольному теннису на призы Главы города Чебоксары среди мальчиков и девочек 2003-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе (октябрь 2017 г.)

Это стало возможным благодаря открытию в декабре 2016 года в Чебоксарах нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой».

Хочется отметить, что это первые всероссийские соревнования среди юных спортсменов, которые пройдут в Чебоксарах с середины 80-х годов прошлого века, которые организовывает администрация города Чебоксары совместно с Федерацией настольного тенниса Чувашской Республики.

Напомним, что новый спорткомплекс — Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени Ирины Солдатовой оборудован всем необходимым для проведения соревнований всероссийского уровня.

Универсальный зал в ФОК имеет площадь 1125 кв. метров. В нём может быть установлено до 16 тренировочных теннисных столов.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков также подчёркивает:«Благодаря вводу нового спорткомплекса ещё большее число ребят сможет заниматься настольным теннисом. Мы ожидаем, что таких спортсменов станет около 300, на новый уровень выйдет качество обучения на всех этапах спортивной подготовки».

Источник: Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики