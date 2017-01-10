Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов назначен заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики

12 января Глава Чувашии подписал Указ о назначении министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергея Артамонов заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики.

Михаил Игнатьев сегодня провел рабочую встречу с Сергеем Артамоновым. Были обсуждены предварительные итоги работы агропромышленного комплекса за прошлый год, перспективы реализации новых проектов в 2017 году.

Как отметил Сергей Артамонов, в 2016 году индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 102,8%. Было реализовано более 30 крупных инвестиционных проектов на сумму 3,4 млрд рублей, создано более 300 рабочих мест.

Глава Чувашии поставил задачу провести эффективную работу по повышению уровня заработной платы в сфере АПК. «В республике созданы благоприятные условия для работы. Сельхозтоваропроизводители получают хорошую прибыль, значит, есть возможность решить историческую проблему — увеличивать заработную плату работников агропромышленного комплекса. Это поможет привлечь в отрасль больше молодых людей. Существующий сегодня уровень заработной платы нельзя назвать приемлемым», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Отдельной темой разговора стали закупочные цены на молоко. По информации Сергея Артамонова, средняя закупочная цена на сырое молоко от населения в республике составляет 22-25 рублей за 1 литр, что выше уровня аналогичного периода 2015 года на 18,9%. Закупочные цены на молоко высшего сорта у сельхозорганизаций достигает 34 рублей.

Глава республики констатировал, что сегодня на рынке сложились благоприятные условия для развития молочного производства. Он поручил Кабинету Министров Чувашской Республики и лично Сергею Артамонову принять меры по возобновлению производства на молокоперерабатывающих предприятиях, в частности, на Канашском сырокомбинате.

В ходе встречи также обсуждены меры государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Напомним, Михаил Игнатьев в составе команды первого Президента Чувашии Николая Федорова проработал 8,5 лет. На должность первого заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Чувашской Республики он был назначен 14 января 2002 года.

«Ваша задача — проработать в команде Правительства республики не менее 10 лет», — пожелал руководитель региона вице-премьеру — министру сельского хозяйства Сергею Артамонову.

Михаил Игнатьев обратил внимание Сергея Артамонова, что в новом статусе он должен еще эффективнее решать задачи, поставленные перед Министерством сельского хозяйства Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики