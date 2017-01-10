Главное, Спорт Праздник спорта на «ястребиной поляне» ВОЛЕЙБОЛИСТЫ БРОСИЛИ ВЫЗОВ БАСКЕТБОЛИСТАМ Традиционный рождественский турнир по волейболу среди команд общеобразовательных учреждений проходил в Чебоксарах во время зимних каникул.

Ожесточенные спортивные баталии в течение двух дней продолжались сразу на нескольких школьных игровых площадках. Наконец, на третий день лучшие волейбольные дружины юных собрались сразиться там, где принимает своих соперников, пожалуй, сильнейший на данный момент игровой коллектив республики, баскетболисты «Чебоксарских ястребов». А именно – в Республиканском центре по велоспорту-маунтинбайку имени олимпийского чемпиона Валерия Ярды. Соревнования проводились на призы депутата Государственного Совета Чувашской Республики Владимира Викторова и депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов Вячеслава Волгина.

Открыл праздник спорта депутат Госсовета, главный врач АУ «ГСП» Владимир Викторов, который в своем приветствии отметил высокую спортивную активность чебоксарских школьников. Ведь ребята, несмотря на всевозможные «каникулярные» соблазны, все же отдают свои предпочтения именно занятиям физкультурой и спортом. Его поддержал депутат горсобрания Вячеслав Волгин, пожелавший молодым волейболистам неугасающей воли к победе, крепкого здоровья и спортивной удачи.

Традиционно спортивное мероприятие началось с зарядки со звездой. Веселую и зажигательную зарядку провели воспитанницы ОО «Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики» Оксаны Вербиной. После чего в бой пошли непосредственно сторонники «летающего мяча». Соревнования здесь проводились отдельно среди команд девушек и юношеских дружин по олимпийской системе «каждый с каждым». В результате по итогам выступлений девушек тройка команд-призеров выстроилась следующим образом: 1) СОШ № 39; 2) СОШ № 48; 3) гимназия № 5. В битве же парней сильнейшие распределились так: 1) лицей № 3; 2) гимназия № 5; 3) кадетская школа № 14.

Команды — победители, а также отличившиеся игроки получили от депутата Государственного Совета Чувашской Республики Владимира Викторова и депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов Вячеслава Волгина призы и почетные грамоты. После чего состоялся дружеский волейбольный матч: баскетболисты «Чебоксарских ястребов» против бросивших им вызов юношей Пятой гимназии. Ну а завершила спортивный праздник церемония подписания соглашения о сотрудничестве между МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа по баскетболу имени В.И. Грекова» и АУ «Городская стоматологическая поликлиника». Документ подписан с учетом обоюдной заинтересованности сторон в деле пропаганды среди нашей молодежи здорового образа жизни. ? Звезды «оранжевого мяча» ответственно отнеслись к подписанию важного документа. Реклама

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