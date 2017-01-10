Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017

Три чебоксарские команды «Чуваши», «Сборная Кооперативного» (ЧКИ) и Сборная Сельхозакадемии (ЧГСХА) отправились в Сочи на XXVIII международный фестиваль команд КВН «КиВиН», который пройдёт с 10 по 23 января 2017 года.
В течение нескольких дней в Гранд-отеле «Жемчужина» будут проходить отборочные туры фестиваля: непрерывный марафон выступлений различных команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в гала-концерт.
Съёмка итоговой ТВ-передачи состоится 22 января в «Зимнем театре», именно там будет озвучен список команд, попавших в телевизионные лиги клуба.
Искреннюю благодарность за поддержку, которая оказывается команде КВН Сборная Чебоксар «Чуваши», ребята выразили главе администрации Алексею Ладыкову, отметив, что впереди у них большие свершения.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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