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    Главное, Лента новостей
    Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем

    9 января ветерану органов внутренних дел по Чувашской Республике, участнице Великой Отечественной войны, лейтенанту милиции в отставке Ксении Прокопьевне Редьковой исполнилось 100 лет.

    Ксению Редькову со столетним юбилеем от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина поздравил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. «Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, причастность к её судьбе являются достойным примером для молодёжи и для всех нас. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего!» — значится в поздравительном письме Владимира Путина.

    Михаил Игнатьев со словами глубокой признательности обратился к Ксении Редьковой. «Вашу мудрость, неравнодушие к проблемам окружающих отмечают все, кому посчастливилось работать с Вами. Вы штучная личность и являетесь достойным примером для молодежи. Спасибо вам за мирное небо над головой!» — отметил он.

    Михаил Игнатьев подчеркнул, что молодое поколение должно гордиться поколением героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие испытания Великой Отечественной войной, упорно и добросовестно трудились в мирное время.

    За многолетнюю плодотворную работу во благо Чувашской Республики и активную общественную деятельность Ксения Редькова награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

    Поздравить юбиляра среди многочисленных гостей пришли Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, Министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев, глава г. Чебоксары Ирина Клементьева, другие официальные лица.

    Отметим, Ксения Прокопьевна Редькова прошла всю Великую Отечественную войну военным фельдшером, принимала участие в боевых вылетах, не раз спасая от смерти раненных летчиков, работала в санчасти батальона аэродромного обслуживания авиадивизии дальнего действия.

    За храбрость и боевые заслуги Ксения Редькова награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны 2-ой степени и многими медалями.

    С военной службы гвардии старший лейтенант медслужбы Ксения Редькова на родину вернулась только в 1947 году. В Чебоксарах с 1948 года по февраль 1983 года работала на различных должностях МВД Чувашской АССР.

    Напомним, в Чувашской Республике особое внимание уделяется социальной поддержке населения, защите культурно-нравственных устоев и традиционных семейных ценностей.

    Ежегодно сотни миллионов рублей направляются на укрепление института материнства и детства, обеспечение населения качественной медицинской помощью в шаговой доступности, развитие спортивной инфраструктуры.

    Одним из свидетельств успешности работы является рост числа долгожителей: сегодня 85-летний рубеж перешагнули 17 355 жителей Чувашии, столетний юбилей отметили 98 человек.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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