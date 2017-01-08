Приехали новые автобусы

Отличным подарком к началу нового года стало поступление в Чувашию 16 школьных автобусов.

Все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами для контроля работы водителей. Эти автобусы переданы в школы республики вместо устаревшего транспорта, который был выпущен десять лет назад.

На замену приехали 7 автобусов марки «Ford», каждый из которых вмещает по 17 человек, 5 «ПАЗов», где по 23 места, и 4 машины марки «ГАЗ», рассчитанные на 20 сидячих мест. Новенький транспорт получили учебные заведения города Шумерли, а также Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Шумерлинского, Яльчикского и Янтиковского районов.

На сегодняшний день парк школьных автобусов в Чувашии насчитывает 336 единиц. Из них 309 перевозят 12 тысяч детей из 1135 населенных пунктов к базовым школам.

Остальные 27 машин вывозят школьников на различные мероприятия, в том числе спортивные и культурные.