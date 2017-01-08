На коньках по Красной площади

В первые дни нового года сотни жителей республики приобщились к здоровому образу жизни, встав на лыжи и коньки. Причем нынче для любителей покататься были созданы все условия. В одних лишь Чебоксарах в дни новогодних каникул действовали 8 крытых и открытых катков, а также 17 открытых хоккейных площадок. Только на открытых площадках в праздничные дни, по подсчетам специалистов администрации Чебоксар, побывали 25 с лишним тысяч человек.
Главной площадкой для новогодних акций стала Красная площадь, где был залит самый большой каток площадью свыше 3000 квадратных метров. С 24 декабря по 8 января здесь проходили детские представления, мастер-классы по фигурному катанию, матчи команд школьной хоккейной лиги, работали аниматоры, проводились развлекательные квесты. Здесь же была открыта резиденция Деда Мороза. Всего в праздничных развлекательных событиях на Красной площади приняли участие 40 тысяч человек. Кроме юных чебоксарцев в гости к праздничному волшебнику приезжали примерно 1200 детей из Канашского, Ибресинского Чебоксарского, Аликовского и других районов республики, а также из Татарстана и Марий Эл.
Кроме того, в дни новогодних каникул в Чебоксарах работали городские бассейны, тренажерные и спортивные залы в физкультурно-оздоровительных комплексах. Их посетили более 3300 человек.
Фото cap.ru
?? Шесть тысяч человек воспользовались прокатом коньков на главной открытой ледовой площадке республики.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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