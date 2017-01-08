На коньках по Красной площади

В первые дни нового года сотни жителей республики приобщились к здоровому образу жизни, встав на лыжи и коньки. Причем нынче для любителей покататься были созданы все условия. В одних лишь Чебоксарах в дни новогодних каникул действовали 8 крытых и открытых катков, а также 17 открытых хоккейных площадок. Только на открытых площадках в праздничные дни, по подсчетам специалистов администрации Чебоксар, побывали 25 с лишним тысяч человек.

Главной площадкой для новогодних акций стала Красная площадь, где был залит самый большой каток площадью свыше 3000 квадратных метров. С 24 декабря по 8 января здесь проходили детские представления, мастер-классы по фигурному катанию, матчи команд школьной хоккейной лиги, работали аниматоры, проводились развлекательные квесты. Здесь же была открыта резиденция Деда Мороза. Всего в праздничных развлекательных событиях на Красной площади приняли участие 40 тысяч человек. Кроме юных чебоксарцев в гости к праздничному волшебнику приезжали примерно 1200 детей из Канашского, Ибресинского Чебоксарского, Аликовского и других районов республики, а также из Татарстана и Марий Эл.

Кроме того, в дни новогодних каникул в Чебоксарах работали городские бассейны, тренажерные и спортивные залы в физкультурно-оздоровительных комплексах. Их посетили более 3300 человек.

Фото cap.ru

?? Шесть тысяч человек воспользовались прокатом коньков на главной открытой ледовой площадке республики.