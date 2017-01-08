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Главное, Культура
Китайский трактат глазами художника

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ ПРЕДСТАВИЛ В ЧЕБОКСАРАХ «36 СТРАТАГЕМ»

Наш земляк, художник Александр Федоров, живущий и работающий сейчас в Санкт­Петербурге, в Национальной библиотеке познакомил коллег и журналистов с редким изданием «Тридцать шесть стратагем. Древний китайский трактат», в работе над которым принимал участие. Фолианты каталогов выставки иллюстраций этого издания из рук художника получили представители Минкультуры, Союза художников Чувашии и Чувашского гуманитарного института.
Представление необычной книги издательством «Редкая книга из Санкт-Петербурга» прошло недавно в Государственном Эрмитаже, для которого это уже не первый совместный проект издания современной библиофильской книги. Названный издательский жанр самый трудоемкий, весьма сложный для исполнения, потому что каждый экземпляр ручного набора с изготовлением книжного блока, переплета и авторской графикой – уникален. Тираж книги составляет всего 30 экземпляров, и один из них передан в дар Эрмитажу.
Иллюстрации к старинному китайскому трактату создавали шесть петербургских графиков-виртуозов, уже имеющих опыт такой работы, использующих различные техники от офорта до меццо-тинто и собственные интерпретации древнего текста военной премудрости, актуальной до наших дней. И если одни из иллюстраций экспрессивны и фантастичны, то на работах выпускника Чебоксарского художественного училища и медалиста Санкт-Петербургской академии художеств Александра Федорова вполне достоверные исторические художественные образы. Кстати, текст в этой книге выполняли художники-каллиграфы, в том числе и китайский – Ло Лей. А над каждым переплетом из шелка, бронзовым барельефом и позолоченным изображением дракона работали сразу три художника.
Интересно, что проекты названного издательства – красивый и нечастый пока пример общего дела мецената и художника, создание очень качественного дорогого продукта, который заранее «запрограммирован» на библиографическую и художественную редкость. Причем издательство продолжает традиции, сформированные еще в Серебряном веке, когда в Санкт-Петербурге действовал Кружок любителей русских изящных изданий.
Александр Федоров уже представлял иллюстрации к «36 стратагемам» в Чебоксарах в 2015 году, на своей персональной выставке в Чувашском художественном музее. То есть привозил работы на родину еще до презентации в Эрмитаже. А также иллюстрации к произведениям Михаила Булгакова и Ованеса Туманяна. Листы к «Мастеру и Маргарите» планирует впервые выставить также в Чебоксарах. Теперь показал и конечный результат блистательной работы.
Художник не теряет связей с Чувашией. Более того, на удивление вписан в контекст художественной жизни республики, участвует в различных выставках и проектах. Например, в этом году был одним из героев большого проекта «Берег Волги на Неве» с приглашением художников из регионов Приволжского федерального округа, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Хорошо известны и его иллюстрации к «Улыпу», серия гравюр «Чувашская старина».
– Чувашская тема для меня очень важна, она в приоритете, – говорит Александр Федоров, – можно даже назвать ее смыслом творчества.

Фото Национальной библиотеки

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Метки: Главное, Культура, .

10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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