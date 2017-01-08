В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях

В новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях, проводимых во всех муниципалитетах республики, приняли участие более 204 тысяч детей, это более 76 тысяч детей дошкольного и 128 тысяч детей школьного возраста. Для них были организованы театрализованные представления, эстафеты, новогодние акции, ярмарки подарков и сувениров, работа творческих мастерских Деда Мороза и Снегурочки и др.

Так, с 20 по 30 декабря 2016 года во всех детских садах и школах прошли новогодние утренники, выставки новогодних поделок, подарков, новогодние представления и концерты, балы-маскарады, дискотеки, флешмобы, различные конкурсы и фестивали, благотворительные акции и др.

Школьники Чувашии побывали на Кремлевской елке в Москве и на новогодней елке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде.

Традиционно самыми массовыми мероприятиями стали республиканские праздничные представления для школьников в Театре оперы и балета. На главную елку республики были приглашены более 1,5 тысяч ребят. Все участники, а это самые активные, талантливые и одаренные в различных областях школьники из всех городов и районов республики, получили новогодний подарок от Главы Чувашской Республики.

Каникулы для школьников – долгожданная пора. Ведь зима – это снежки, лыжи и санки! В парках культуры и отдыха, а также в учреждениях образования, спорта, культуры все желающие могли поучаствовать в спортивных соревнованиях. Помимо этого, во время каникул для ребят работали кружки по интересам, олимпиады, учебно-тренировочные сборы, интеллектуальные конкурсы. Например, в чебоксарских школах проходили занятия в «Школе компьютерного мастерства», «Математические лабиринты», «Юный математик», «Исследования информационных моделей» и др.

В дни школьных каникул продолжила свою работу и республиканская многопредметная очно-заочная школа для одаренных детей «Индиго». Занятия в очно-заочной школе проводят ведущие преподаватели высших учебных заведений республики, члены региональных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. Многие старшеклассники посещают занятия уже не первый год, они с большим желанием и особым старанием занимаются с преподавателями. В настоящее время по программам очно-заочной школы занимаются более 300 человек из числа победителей и призеров различных этапов всероссийской олимпиады школьников.

Со 2 января 2017 года физкультурно-спортивные комплексы, спортивные залы школ открыли свои двери для детей и их родителей. Для них проводились соревнования, турниры, мастер-классы.

Для тех, кто увлекается фотографией, в дни новогодних каникул Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Юнитэкс» проводилась дистанционная фотовикторина «Новогодние фотоканикулы».

В период зимних каникул на стадионе чебоксарской школы №37 прошло открытое первенство военно-патриотического клуба «Орлята-37» по биатлону. Участникам соревнований необходимо было пройти дистанцию длиной 2500 м с четырьмя огневыми рубежами. Два рубежа стрельба осуществлялась из положения лежа и еще два — из положения стоя. За каждый промах участнику биатлона начислялась одна штрафная минута к времени прохождения всей дистанции. В соревнованиях приняли участие команды чебоксарских школ №3, 6, 12, 37, 47. Участниками соревнований было предложено присвоить открытому первенству ВПК «Орлята-37» г. Чебоксары по биатлону статуса «Ежегодных соревнований».

С 1 по 9 января проходили муниципальные этапы республиканских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в зачет XIX Спартакиады школьников на кубок Главы Чувашской Республики в младшей и средней группах. На январь также запланировано проведение муниципальных этапов VII Чемпионата Школьной волейбольной лиги.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики