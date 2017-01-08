ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:27 09.01.2017
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Лента новостей
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р к началу 2017 года в школы республики поступили 16 школьных автобусов, в том числе 7 – марки Ford вместимостью 17 человек, 5 – марки ПАЗ вместимостью 23 человека и 4 – марки Газ вместимостью 20 человек.

Автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. Общая стоимость автобусов составила 32,4 млн рублей. В соответствии с приказом Минобразования Чувашии о передаче автобусов для перевозки детей в 2016 году № 2012 от 05.10.2016 автобусы переданы на замену устаревших 2007 года выпуска и на открытие новых маршрутов в следующие муниципалитеты: Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский, Янтиковский районы и г. Шумерля.

В настоящее время в Чувашской Республике парк школьных автобусов составляет 336 единиц, в том числе 309 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Указанные автобусы на 651 маршруте перевозят более 12 тыс. детей из 1135 населенных пунктов. Ещё 27 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные и массовые мероприятия и др.).

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Лента новостей, .

09.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 0,451 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев