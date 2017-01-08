В Чувашии обновляется парк школьных автобусов

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р к началу 2017 года в школы республики поступили 16 школьных автобусов, в том числе 7 – марки Ford вместимостью 17 человек, 5 – марки ПАЗ вместимостью 23 человека и 4 – марки Газ вместимостью 20 человек.

Автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами. Общая стоимость автобусов составила 32,4 млн рублей. В соответствии с приказом Минобразования Чувашии о передаче автобусов для перевозки детей в 2016 году № 2012 от 05.10.2016 автобусы переданы на замену устаревших 2007 года выпуска и на открытие новых маршрутов в следующие муниципалитеты: Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский, Янтиковский районы и г. Шумерля.

В настоящее время в Чувашской Республике парк школьных автобусов составляет 336 единиц, в том числе 309 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Указанные автобусы на 651 маршруте перевозят более 12 тыс. детей из 1135 населенных пунктов. Ещё 27 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные и массовые мероприятия и др.).

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики