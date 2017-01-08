Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году

5 января 2017 г. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписал распоряжение № 2-рг «О назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2017 году». Согласно этому документу, в 2017 году стипендию Главы Чувашии будут получать 54 учащихся школ и учреждений дополнительного образования и 14 молодых педагогов города Чебоксары.

Стипендиатами Главы Чувашской Республики стали учащиеся чебоксарских лицеев №№ 2, 3, 4 и 44, гимназий №№ 1, 4 и 5, школ №№ 24, 30, 37, 41, 53, 59, 62 и 64, воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества, Дома детского творчества, Центра детского творчества и Центра творчества «Росток», два члена Детской общественной организации Калининского района г. Чебоксары «Лидер», педагоги гимназии № 46 и школ №№ 6, 22, 38, 39, 62, ДДЮТ, ЦДТ и Центра творчества «Росток», детских садов №№ 8, 64 и 200. Больше всего стипендий Главы Чувашии в этом году получили воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества, в котором занимаются сразу десять стипендиатов-детей и работает стипендиат-педагог дополнительного образования.

Стипендии назначаются по итогам рассмотрения портфолио претендентов, в которых отражаются их учебные, научные, общественные и спортивные достижения. Безусловно, назначение стипендии Главы республики является высоким знаком признания заслуг стипендиата и служит важным стимулом для дальнейшего работы по саморазвитию и продвижению к новым достижениям.

Специальная стипендия Главы Чувашской Республики за особую творческую устремлённость назначается представителям молодёжи и студенчества в возрасте до 30 лет, достигшим значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности. Стипендия назначается на год с 1 января по 31 декабря, её размер составляет 1830 рублей в месяц.

Источник: Управление образования администрации города Чебоксары