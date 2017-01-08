Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января

В Чувашии из-за сильного мороза перенесли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди семейных команд на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Традиционные соревнования должны были состояться в это воскресенье на лыжной базе республиканской СШОР №2. Проведение соревнований перенесено на 21 января. В этот день в республике состоится первый в новом году День здоровья и спорта, в рамках которого все республиканские и муниципальные спортивные сооружения предоставят оздоровительные услуги населению на бесплатной основе.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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