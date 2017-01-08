Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников

7 января на лыжной базе Центра зимних видов спорта состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики.

Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что лыжные гонки среди активистов ветеранского спорта стали доброй традицией и долгожданным спортивным праздником, выразил уверенность, что такие соревнования содействует популяризации здорового образа жизни, приобщают молодежь к занятиям спортом, воспитывают физическую и нравственную закалку. «Ветераны встают на лыжи в любую погоду, демонстрируя свой спортивный дух, закалку и волю к победе. И сегодня, несмотря на морозы, никто не захотел сократить дистанцию», – подчеркнул он.

Руководитель спортивного клуба «Лыжник» Олег Сапожников выразил признательность руководству республики за всестороннюю поддержку ветеранского спорта и организацию соревнований на высоком уровне.

Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, чемпионка мира среди ветеранов Наталья Кузьмина подчеркнула, что зимние виды спорта собирают с каждым годом все больше участников, и благодаря поддержке руководства республики ветеранское движение показывает успехи в спорте на всевозможных соревнованиях на всероссийском уровне.

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков подчеркнул важность привлечения населения к активному отдыху и здоровому образу жизни в выходные и нерабочие праздничные дни.

Успешных стартов участникам соревнований также пожелали председатель Федерации лыжных гонок Чувашской Республики Владимир Олаев и директор Спортивной школы олимпийского резерва № 2 Минспорта Чувашии Николай Николаев.

Нынешние соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников: среди них 104 мужчины и 34 женщины. К любителям зимних видов спорта с районов и городов Чувашии также присоединились лыжники из Республики Марий Эл, Ульяновской области, г. Москвы. Все лыжники успешно прошли дистанцию в 3 и 5 км.

Лыжная гонка проходила в 11 возрастных группах на дистанциях три километра для женщин и пять – для мужчин. Победители и призеры получили дипломы, медали и ценные призы.

Старший тренер по академической гребле из Москвы, в прошлом тренер сборной России по академической гребле на Олимпиаде Андрей Климовских, пробежав дистанцию, высоко оценил лыжную трассу Центра зимних видов спорта: «Лыжня великолепная. Я в 2012 году первый раз посетил этот центр, сразу полюбил его. В Москве таких мест нет», – подчеркнул он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики