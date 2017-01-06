Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений

6 января 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Патвар» п. Ибреси Ибресинского района состоялся товарищеский матч по волейболу между командами работников администрации района и глав поселений. Открыл соревнования глава администрации Ибресинского района Сергей Горбунов: «Поздравляю всех с Новым 2017 годом! Желаю всем успехов, счастья, благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть каждый день Нового 2017 года будет согрет добром и любовью!

Сегодняшняя встреча — хороший повод набраться сил и хорошего настроения, которые будут сопровождать нас целый год. Желаю командам честной борьбы и спортивного духа!»

Игра завязалась серьезная, никто не хотел уступать. Но как и в любой другой игре, есть победители и побежденные. На этот раз главы поселений района одержали верх, выиграв у соперников со счетом 3:1.

Подводя итоги встречи, Сергей Горбунов отметил важность турнира: «Считаю, что такие встречи необходимы, мы своим примером должны показывать, что нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом упорно». Он поблагодарил игроков за спортивный азарт, интересные игровые моменты, а болельщиков — за поддержку и веру в свою команду.

Источник: Ибресинский район Чувашской Республики