Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Ибресинского района Сергеем Горбуновым

Руководитель муниципалитета доложил об итогах социально-экономического развития Ибресинского района за 2016 год.

Среди основных показателей: рост производства сельского хозяйства до 105,7% и увеличение доходов муниципального бюджета на 4%.

По словам Сергея Горбунова, в районе ведется эффективная работа по освоению неиспользуемых земель. Так, в 2016 году введено в оборот свыше 3200 га земли. Кроме того, идет работа над новыми инвестиционными проектами.

В 2016 году была построена новая ферма КРС на 200 голов, в колхозе «Красный партизан» — зерносклад на 1 тысячу тонн зерна. На 2017 год запланирована работа по реконструкции существующих ферм и увеличению поголовья скота.

Михаил Игнатьев отметил, что у района есть резервы для повышения качества жизни населения и привлечения новых инвесторов. Способствует этому и ситуация на рынке сельхозпродукции. Глава Чувашии привел в пример ситуацию с ценой на молоко. В ряде случаев у населения молоко закупают по цене до 32 рублей за литр. «Сельское хозяйство сегодня – прибыльное направление, куда можно и нужно привлекать молодых людей», — заметил Глава республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики