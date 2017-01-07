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Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства, реализации новых инвестиционных проектов.

Алексей Самаркин доложил, что в 2017 году будет продолжено строительство ферм и овощехранилищ.

Особое внимание в муниципалитете уделяется развитию системы образования. Так, в районе ведется работа по привлечению молодых специалистов для работы в школах и детских садах. Для стимулирования молодых педагогов утверждена стипендия главы администрации Комсомольского района в размере 1 тыс. рублей.

За 2016 год отремонтированы 2 спортивных зала в школах района, в 7 общеобразовательных учреждениях в сельской местности для детей созданы современные санитарно-гигиенические условия. В 2017 году эта проблема будет решена полностью для всех школ муниципалитета, заверил Алексей Самаркин.

Глава администрации района поблагодарил руководство республики за открытие новой школы в д. Альбус-Сюрбеево, рассчитанной на 165 школьников и 40 дошкольников.

Алексей Самаркин обратил внимание, что в селе Урмаево рождаемость превышает смертность практически в 2 раза и назрела необходимость открытия мест для дошкольников. Глава Чувашии поддержал инициативу руководства района по открытию группы для дошкольников на базе школы.

Большое внимание уделяется вопросам официального трудоустройства населения. В 2016 году свыше 300 человек начали работать официально.

Михаил Игнатьев обратил внимание на плодотворную работу в этом направлении, подчеркнул, что «с теми, кто платит черную заработную плату, нужно бороться дальше».

Подводя итоги встречи, Глава Чувашии подчеркнул, что у Комсомольского района есть потенциал для улучшения демографических показателей, повышения качества жизни и призвал руководство муниципалитета к еще более эффективной работе.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

07.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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