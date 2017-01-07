Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»

2 января был дан старт череде самых интересных мероприятий этой зимы в Чувашии – для всех желающих открыл свои двери «Новогодний лабиринт», который растянулся на территории 8 муниципальных образований республики. В каждом районе и городе для гостей приготовлены специальные новогодние программы с посещением объектов культуры и туризма, а также детские новогодние представления, концерты и дискотеки, спортивно-игровые конкурсы и другие зрелищные мероприятия.

Проект «Новогодний лабиринт» является новинкой этого сезона, хотя и берет свое начало в прошлом году. Это логическое продолжение проекта «Время отдыхать в Чувашии». Однако в новом сезоне проект расширил свои границы, стал более массовым и включил в себя огромное количество объектов туристической инфраструктуры, которые уж точно не оставят равнодушным любого требовательного гостя.

7 января Ибресинский район приглашает всех на «Новогодний лабиринт». В рамках проекта пройдут различные мероприятия:

1. Детский праздник «Рождественская сказка» (театральная постановка).

Место проведения: Центр развития культуры (РДК) п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 20.

Начало: 11:00.

2. Фильм-сказка «Двенадцать месяцев».

Место показа: Центр развития культуры (РДК) п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 20.

Начало: 14:00

3. Рождественский слёт Дедов Морозов.

Место проведения: площадка Ибресинского этнографического музея п.Ибреси, ул. Комсомольская, д.31.

Начало: 14:00.

4. Рождественский базар.

Место проведения: площадка Ибресинского этнографического музея. п.Ибреси, ул. Комсомольская, д.31.

Начало: 13:00.

5. «Голубой огонек».

Место проведения: Центр развития культуры п. Ибреси, ул. Маресьева, д. 20.

Начало: 16:00.

6. Рождественские гуляния.

Место проведения: Площадка базы «Уютный дворик» п. Эконом.

Источник: Ибресинский район Чувашской Республики