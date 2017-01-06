Сильнейшие лыжники Чувашии вышли на «Рождественскую гонку»

Традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка» стартовали сегодня в столице Чувашии. Мероприятие приурочено Всероссийской Декаде спорта и здоровья, объявленной Минспортом России с 1 по 9 января.

На лыжной базе республиканского Центра зимних видов спорта собрались 180 сильнейших лыжников со всей республики. В числе участников есть и представители из других регионов – Республик Марий Эл, Татарстан, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Спортсменам предстоит разыграть награды в трёх возрастных группах среди юношей и девушек, мужчин и женщин. В зависимости от возраста, лыжники будут оспаривать свое превосходство на дистанциях 5, 5 и 10 километров. В программе соревнования – гонка свободным стилем.

Завтра эстафету лыжных стартов примут ветераны лыжного спорта, а в воскресенье на лыжню встанут семейные команды, которые разыграют награды традиционных республиканских соревнований на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева.



Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики