Команды Правительства и глав администраций муниципалитетов Чувашии провели товарищеский матч

5 января в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» скрестили клюшки хоккейные команды Правительства Чувашии и глав администраций муниципалитетов республики.

Как сообщил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, открытие нового Ледового дворца подтолкнуло его спустя 30 лет вновь встать на коньки. Сейчас еженедельные игры стали доброй традицией для Правительства республики. «Хоккей, как и любой вид спорта, позволяет поддерживать хорошую физическую форму, получать положительные эмоции, придает заряд бодрости и сил. Конечно, уровень нашего хоккея пока далек от профессионального, однако страсти на льду кипят нешуточные», — сказал он.

Депутат Госсовета Чувашии, президент Чувашского национального конгресса Чувашии Николай Угаслов отметил, что занятия спортом помогают достигать успехов и других делах. «В спорте побеждает сильнейший, тот, у кого есть выдержка, характер. Это отличное подспорье в решении насущных проблем», — сказал он.

Отметим, товарищеская встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Правительства Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики