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Обслуживание государственного долга Чувашской республики с 2013 года сократилось в два раза

Предварительные итоги исполнения республиканского бюджета стали одной из главных тем прошедшего 5 января заседания Кабинета Министров Чувашской Республики. Как отметила в своем докладе министр финансов Чувашии Светлана Енилина, по оперативным данным главный финансовый документ исполнен в целом по доходам в объеме 41285,6 млн рублей, что составляет 100,5% к годовым плановым назначениям. При этом объем налоговых поступлений в бюджет вырос на 17,5% к уровню 2015 года, а сумма безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом выросла более чем на 500 млн рублей и составила 15 млрд 689 млн рублей.

«Мы ведем планомерную работу по сокращению государственного долга. На 1 января 2017 г. он составляет 14258,7 млн рублей. Отношение к собственным доходам – 55,7%. При этом мы констатируем снижение расходов на его обслуживание – на 46 процентов по сравнению с 2013 годом», — подчеркнула Светлана Енилина.

Вместе с тем, сократились и расходы республиканского бюджета. По данным Минфина,  бюджет Чувашской Республики за 2016 год исполнен с профицитом в объеме 1630,6 млн рублей. Среди главных причин, несвоевременное освоение средств муниципалитетами. «Некачественная аукционная документация и поздние сроки заключения контрактов в ряде случаев не позволили выполнить плановые показатели на 2016 год. Кроме того, актуальной остается проблема недобросовестных подрядчиков, которые срывают сроки выполнения работ и порядок финансирования объектов», — сказала Светлана Енилина.

Как отметил Глава Чувашии, муниципалитетам необходимо ответственно подходить к этому вопросу. В качестве примера Михаил Игнатьев привел ситуацию с выполнением строительных работ в гимназии №1 города Мариинский Посад. Подрядчиком на объекте оказалась фирма, руководитель которой ранее неоднократно срывал выполнение государственных и муниципальных заказов. «Господин Анисимов (Анисимов Игорь Анатольевич ООО «ВВС») открывает фирмы, выигрывает аукционы, забирает деньги, а работа остается невыполненной. На его деятельность я уже много раз обращал внимание соответствующих ведомств. Да, формально он закон не нарушает, но он пользуется лазейками, продолжает в кавычках осваивать бюджетные деньги, а муниципалитеты остаются без объектов. Я обращаю внимание глав муниципальных образований – тщательно выбирайте подрядчиков. Смотрите, кто является руководителем той или иной организации. Необходимо сделать все возможное в рамках закона, чтобы люди с сомнительным прошлым и их фирмы не могли принимать участия в муниципальных и государственных аукционах», — сказал Михаил Игнатьев.

Михаил Игнатьев поручил Минэкномразвития Чувашии и контрольному управлению Администрации Главы Чувашской Республики держать на контроле акутализацию реестра недобросовестных подрядчиков и контролировать деятельность не только фирм, но и персоналий, которые стоят за этими фирмами.

Так же на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики был рассмотрен вопрос о ходе отопительного сезона 2016-2017 годов. Как отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Владимир Михайлов, несмотря на сложные погодные условия ситуация с обеспечением теплом жителей республики находится под контролем. Вместе с тем, острой остается ситуация с долгами за энергоресурсы – в частности за газ. В ряде муниципалитетов по сравнению с прошлым годом задолженность выросла в полтора-два раза. В Правительстве отмечают, среди злостных неплательщиков в основном недобросовестные управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Михаил Игнатьев поручил руководителям муниципалитетов совместно с Госжилинспекцией добиться выплаты задолженности и ограничить возможность работы на рынке недобросовестных управляющих компаний.

На совещании так же был рассмотрен вопрос установления тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2017 год.

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

05.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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