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В Чувашии на реализацию прорывных проектов в сфере несырьевого экспорта будет направлено 1,5 млрд рублей

5 января на расширенном заседании Кабинета Министров утвержден план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

  Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин, «Миссия Фонда — развитие наукоемких производств, внедрение новых прогрессивных технологий, стимулирование технического перевооружения и модернизации производства в промышленности и в  агропромышленном комплексе Чувашской Республики для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью».

Основными направлениями деятельности Фонда станут работа в рамках режима «одного окна» по консультированию и подготовке совместных заявок на получение государственной помощи, а так же предоставление займов.

На начальном этапе Региональный фонд планирует предоставлять финансовую поддержку по четырем программам. Так, в программе «Приоритетный проект» могут участвовать крупные инвестиционные проекты общей стоимостью не менее 1 млрд рублей.

Общий бюджет проектов для участия в программе «Инвестиционный проект» должен быть не менее 600 млн рублей.

В программе «Проекты развития» будут поддержаны инвестиционные проекты, направленные на развитие импортозамещающих и экспортоориентированных производств, а так же переход на наилучшие доступные технологии с бюджетом от 300 млн рублей.

Программа также предусматривает совместное финансирование проектов Фондами (РФТР и Региональным фондом). Приоритет будет отдан проектам, включенным в План по импортозамещению в сфере промышленности Чувашской Республики и реализуемым в рамках выполнения Плана мероприятий по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве Чувашской Республики.

Владимир Аврелькин обратил внимание, что ожидаемый общий объем инвестиций от реализации инвестиционных проектов с использованием средств Регионального фонда в период с 2017 по 2021 годы составит более 120 млрд рублей, в рамках которых будет создано более 2000 новых рабочих мест. Бюджетная эффективность от реализации инвестиционных проектов составит 840 млн рублей.

 «Деятельность Регионального фонда будет направлена так же на поддержку действующих инвестиционных площадок и создание новых территорий опережающего развития для реализации перспективных инвестиционных проектов, что в свою очередь, обеспечит рост инвестиций темпами, опережающими среднероссийские на 5-10%», — отметил Владимир Аврелькин.

Глава Чувашии обратил внимание на необходимость максимального  информирования бизнес-сообщества о деятельности Регионального фонда и мерах государственной поддержки, которые могут быть оказаны бизнес-сообществу республики.

«В федеральном бюджете на развитие промышленности и инновационной деятельности предусмотрено порядка 20 млрд рублей. У каждого предпринимателя есть реальный шанс, предоставляя документы на федеральный уровень, получить поддержку. Мы, в свою очередь, создаем Фонд и предусматриваем почти 1,5 млрд рублей на реализацию прорывных проектов в сфере несырьевого экспорта», — резюмировал Михаил Игнатьев.

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

05.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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