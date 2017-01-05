Специальную стипендию Главы Чувашской республики в 2017 году будут получать 994 представителя молодежи и студенчества

Соответствующее распоряжение Михаил Игнатьев подписал 5 января 2017 года. Об этом Глава республики сообщил на первом в новом году заседании Кабинета Министров Чувашии.

Согласно документу, за особую творческую устремленность почти тысяча студентов и молодых людей в возрасте до 30 лет будут ежемесячно в течении года получать 1830 рублей.

«Наша государственная позиция — вкладывать инвестиции в молодежь, создавать условия для их самореализации», — подчеркнул руководитель региона. Он выразил уверенность, что стипендии станут дополнительным стимулом для развития, достижения новых результатов в учебной, исследовательской, научной и творческой деятельности молодых людей.

По информации министра образования и молодежной политики Чувашии Юрия Исаева, с 2004 по 2016 год было назначено 13 тысяч стипендий Главы Чувашской Республики представителям молодежи.

Предваряя обсуждение вопросов заседания Кабинета Министров, Глава Чувашии поблагодарил руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций республики за завершение 2016 года с достойными показателями.

Важнейшими результатами работы являются рост индекса промышленного производства на 108,8% и производства в сельском хозяйстве на 102,8%.

«Мы честно признаем, что есть падение в строительной отрасли», — отметил Михаил Игнатьев и призвал руководителей строительных организаций пересмотреть ситуацию в соответствии с требованиями времени.

Глава Чувашии напомнил, что 2017 год объявлен Президентом России Годом экологии. В Чувашии 2017 год станет Годом Матери и Отца. Укрепление общесемейных ценностей и традиционных укладов жизни народов, проживающих на территории Чувашии, воспитание молодых людей для создания крепких семей, сохранение экологии души, также станут приоритетами, акцентировал руководитель региона.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики