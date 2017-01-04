Глава Чувашии провел рабочую встречу с главой администрации Мариинско-Посадского района Анатолием Мясниковым

Руководитель муниципалитета рассказал, что район завершил 2016 год с позитивными показателями. Бюджет Мариинско-Посадского района по итогам 2016 года выполнен с ростом по доходам на 9,4%, за счет неналоговых поступлений.
Были реализованы инвестиционные проекты предприятием «Смак-Агро», а также крестьянско-фермерскими хозяйствами района. Анатолий Мясников отметил, что в 2017 году работа в этом направлении будет продолжена. В частности, планируется строительство современных овощехранилищ.
Михаил Игнатьев поинтересовался работой АО «Марпосадкабель» — градообразующего предприятия Мариинского Посада.
Анатолий Мясников рассказал, что в прошлом году в рамках модернизации производства на заводе создано дополнительно 50 новых рабочих мест, продукция предприятия пользуется устойчивым спросом и конкурентоспособна на мировом уровне.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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