Глава Чувашии провел рабочую встречу с главой администрации Мариинско-Посадского района Анатолием Мясниковым

Руководитель муниципалитета рассказал, что район завершил 2016 год с позитивными показателями. Бюджет Мариинско-Посадского района по итогам 2016 года выполнен с ростом по доходам на 9,4%, за счет неналоговых поступлений.

Были реализованы инвестиционные проекты предприятием «Смак-Агро», а также крестьянско-фермерскими хозяйствами района. Анатолий Мясников отметил, что в 2017 году работа в этом направлении будет продолжена. В частности, планируется строительство современных овощехранилищ.

Михаил Игнатьев поинтересовался работой АО «Марпосадкабель» — градообразующего предприятия Мариинского Посада.

Анатолий Мясников рассказал, что в прошлом году в рамках модернизации производства на заводе создано дополнительно 50 новых рабочих мест, продукция предприятия пользуется устойчивым спросом и конкурентоспособна на мировом уровне.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики