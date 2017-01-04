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10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
20:58 30.12.2016
Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины
20:42 30.12.2016
На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей
15:39 04.01.2017
Школе № 62 г. Чебоксары присвоено имя академика РАО Г.Н. Волкова
14:05 04.01.2017
Глава Чувашии провел рабочую встречу с главой администрации Мариинско-Посадского района Анатолием Мясниковым
10:03 04.01.2017
Вопросам обеспечения экологической безопасности в Чувашской республике — особое внимание
22:10 03.01.2017
Более 3 000 человек встретили Новый год на чебоксарской Красной площади
21:58 03.01.2017
Глава Чувашии встретился с главой администрации Аликовского района республики
13:47 03.01.2017
Голосование за участников конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» продлится до 10 января
10:35 03.01.2017
С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики
10:23 03.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимиром Ивановым
15:27 01.01.2017
Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года
10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
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    Лента новостей
    Глава Чувашии провел рабочую встречу с главой администрации Мариинско-Посадского района Анатолием Мясниковым

    Руководитель муниципалитета рассказал, что район завершил 2016 год с позитивными показателями. Бюджет Мариинско-Посадского района по итогам 2016 года выполнен с ростом по доходам на 9,4%, за счет неналоговых поступлений.

    Были реализованы инвестиционные проекты предприятием «Смак-Агро», а также крестьянско-фермерскими хозяйствами района. Анатолий Мясников отметил, что в 2017 году работа в этом направлении будет продолжена. В частности, планируется строительство современных овощехранилищ.

    Михаил Игнатьев  поинтересовался работой АО «Марпосадкабель» — градообразующего предприятия Мариинского Посада.

    Анатолий Мясников рассказал, что в прошлом году в рамках модернизации производства на заводе создано дополнительно 50 новых рабочих мест, продукция предприятия пользуется устойчивым спросом и конкурентоспособна на мировом уровне.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Лента новостей, .

    04.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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