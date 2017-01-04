С целью внедрения научно-педагогического и литературного наследия основателя этнопедагогики как науки академика РАО Волкова Геннадия Никандровича в образовательный процесс современной общеобразовательной школы Администрацией г. Чебоксары принято Постановление «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углубленным изучением отдельных предметов имени академика РАО Г.Н. Волкова» города Чебоксары Чувашской Республики.
Школа № 62 с 2004 года является экспериментальной площадкой Научно-исследовательского института этнопедагогики имени академика РАО Г.Н. Волкова по теме «Интеграция чувашского языка и чувашской культуры в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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