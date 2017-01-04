Вопросам обеспечения экологической безопасности в Чувашской республике — особое внимание

Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с директором филиала ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» «Обособленный завод № 4» Петром Цыхмайструком.

Руководитель предприятия сообщил, что все запланированные на 2016 год задачи были выполнены в полном объеме.

В настоящее время филиал завершает ликвидацию бывшего объекта по производству химического оружия в соответствии с Федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» и утвержденным проектом. В частности, завершается уничтожение строительных конструкций путем их дробления и обезвреживания на специальных термическая установках. Производится комплекс работ по обеспечению безопасного содержания объекта до завершения работ.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что вопросам обеспечения экологической безопасности в республике традиционно уделяется большое внимание. Благодаря принимаемым мерам Чувашия занимает лидирующие позиции среди регионов России, как наиболее экологически благоприятный регион. «В год, объявленный Президентом России Годом экологии, наша задача — не только сохранить, но и укрепить свои позиции в экологическом рейтинге», — подчеркнул Глава Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики