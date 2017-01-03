Более 3 000 человек встретили Новый год на чебоксарской Красной площади

Об этом сообщается на сайте администрации города. Так, 31 декабря в 23.00 начался праздничный концерт. В программе приняли участие звезды чувашской эстрады, вокальные студии города, арт-лаборатории, фокусники. Гостями городского праздника станет группа «Земляки» — яркий и талантливый фолк-поп коллектив из города Саранск.

Все желающие смогли принять участие в веселых конкурсах, играх, зажигательной дискотеке, сфотографироваться с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Кроме того, горожане могли прокатиться на катке.

Фейерверк украсил чебоксарское небо в 1.00 1 января 2017 года. Новогоднее торжество продолжилось праздничной дискотекой.

Общественный порядок и безопасность в новогоднюю ночь были обеспечены в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

Руководство города неоднократно говорило, что встречать один из самых любимых российских праздников на Красной площади для многих чебоксарцев и гостей города стало доброй традицией