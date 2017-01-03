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Глава Чувашии встретился с главой администрации Аликовского района республики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с главой администрации Аликовского района Александром Куликовым.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, по экономическим показателям в районе наблюдается положительная динамика. Так, индекс производства в сельском хозяйстве составил 103,5%. В 2016 году повысился валовый сбор зерновых и увеличены надои молока (средний надой молока с одной фуражной коровы – 6 тысяч килограммов). Наиболее высокие показатели — до 8 тыс. тонн с одной фуражной коровы — демонстрирует СХПК «Новый путь».

В районе был реализован ряд важных инвестиционных проектов. Активную работу начинает предприятие «РусБиоТех», которое занимается выращиванием зерновых и рапса. Компания вводит в оборот необрабатываемые земли муниципалитета.

КФХ Романа Ильина провело реконструкцию птицефермы для выращивания гусей Линдовской породы.

Глава Чувашии отметил, что гусеводство – выгодное дело, конкуренция в производстве гусятины практически отсутствует. «Сегодня время требует нового качества продукции. У Аликовского района есть все предпосылки выращивать экологически чистое мясо, которое будет востребовано в республике и конкурентно на внешних рынках», — сказал Михаил Игнатьев.

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Метки: Лента новостей, .

03.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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