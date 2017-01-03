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10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
20:58 30.12.2016
Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины
20:42 30.12.2016
На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей
13:47 03.01.2017
Голосование за участников конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» продлится до 10 января
12:43 03.01.2017
С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики
10:35 03.01.2017
С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики
10:23 03.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимиром Ивановым
15:27 01.01.2017
Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года
10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
10:25 31.12.2016
Чувашия — один из лидеров ПФО по индексу промышленного производства
15:54 30.12.2016
Гимнастка из Чувашии Полина Фёдорова – победительница Международного турнира по спортивной гимнастике
15:53 30.12.2016
Михаил Игнатьев встретился с участниками Детского хора России
15:40 29.12.2016
В Чувашии раскрыта семейная преступная группировка, занимавшаяся реализацией суррогатного алкоголя
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    Лента новостей
    Голосование за участников конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» продлится до 10 января

    В Чебоксарах стартовал второй этап II ежегодного городского конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016». Положение о конкурсе согласовано с главой администрации Алексеем Ладыковым.

    В период заявочной кампании было получено более 125 заявок (в прошлом году — более 80).

    Объявляется голосование за участников конкурса на призы зрительских номинаций. Голосование продлится до 15.00 часов 10 января 2017 года.

    Проголосовать можно в группе ВК vk.com/molod_cheb за номинации:

    «Яркое молодежное мероприятие года»
    «Культурный прорыв года»
    «Открытие года»
    «Надежный социальный партнер»
    «Лучший студенческий совет (совет обучающихся) образовательной организации высшего образования»
    «Лучший студенческий совет (совет обучающихся) профессиональной образовательной организации»
    «Лучший трудовой отряд»
    «Лучшая школьная детская общественная организация»
    «Лучшая молодежная общественная организация (движение) волонтерской направленности»
    «Молодежный интернет-ресурс»
    «Лучший молодой специалист сферы здравоохранения»
    «Лучший молодой спортсмен»
    «Лучший молодой учитель»
    «Волонтер года»
    «За заслуги перед молодежью»
    «Самое яркое молодежное мероприятие экологической направленности»

    В каждой номинации будет  определен один победитель, который получит главную награду конкурса – эксклюзивную статуэтку «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» и диплом победителя. Все участники Городского конкурса награждаются дипломами участников.

    Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке в рамках празднования Дня российского студенчества.

    г. Чебоксары Чувашской Республики

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    Метки: Лента новостей, .

    03.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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