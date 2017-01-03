Голосование за участников конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» продлится до 10 января

В Чебоксарах стартовал второй этап II ежегодного городского конкурса «Мы — будущее города Чебоксары — 2016». Положение о конкурсе согласовано с главой администрации Алексеем Ладыковым.

В период заявочной кампании было получено более 125 заявок (в прошлом году — более 80).

Объявляется голосование за участников конкурса на призы зрительских номинаций. Голосование продлится до 15.00 часов 10 января 2017 года.

Проголосовать можно в группе ВК vk.com/molod_cheb за номинации:

«Яркое молодежное мероприятие года»

«Культурный прорыв года»

«Открытие года»

«Надежный социальный партнер»

«Лучший студенческий совет (совет обучающихся) образовательной организации высшего образования»

«Лучший студенческий совет (совет обучающихся) профессиональной образовательной организации»

«Лучший трудовой отряд»

«Лучшая школьная детская общественная организация»

«Лучшая молодежная общественная организация (движение) волонтерской направленности»

«Молодежный интернет-ресурс»

«Лучший молодой специалист сферы здравоохранения»

«Лучший молодой спортсмен»

«Лучший молодой учитель»

«Волонтер года»

«За заслуги перед молодежью»

«Самое яркое молодежное мероприятие экологической направленности»

В каждой номинации будет определен один победитель, который получит главную награду конкурса – эксклюзивную статуэтку «Мы — будущее города Чебоксары — 2016» и диплом победителя. Все участники Городского конкурса награждаются дипломами участников.

Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке в рамках празднования Дня российского студенчества.

г. Чебоксары Чувашской Республики