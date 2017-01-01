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10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
20:58 30.12.2016
Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины
20:42 30.12.2016
На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей
10:35 03.01.2017
С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики
10:23 03.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимиром Ивановым
15:27 01.01.2017
Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года
10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
10:25 31.12.2016
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    Главное, Лента новостей, Лента_ТОП
    Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)

    Завораживающие представления, яркие спектакли, новогодние песни, масса красочной иллюминации, активный отдых, аттракционы и, конечно же, самый-самый настоящий Дед Мороз — все это ждет горожан и гостей Чебоксар в праздничные дни и новогодние каникулы.

    1 января 18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «Лесная Сказка» (0+)
    2 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
    11.00, 14.00

    Русский драматический театр

    (ул. Гагарина, 14)

    		 Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    13.00

    МБУК ДК «Акация»

    (пос. Лапсары, ул. Совхозная, 3)

    		 Детский новогодний утренник «Новогодние гости» (0+)
    14.30

    Чувашский государственный театр оперы и балета

    (пр. Московский, 7)

    		 Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
    18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «По волшебной тропинке» (0+)
    3 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
    11.00, 14.00

    Русский драматический театр

    (ул. Гагарина, 14)

    		 Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    11.00, 14.00

    ДК тракторостроителей

    (Эгерский бульвар, 36)

    		 Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+)
    12.00, 14.00

    МБУК ДК «Салют»

    (ул. Энтузиастов, 36/9)

    		 Развлекательное представление для детей «Новогодняя сказка» (0+)
    14.30

    Чувашский государственный театр оперы и балета

    (пр. Московский, 7)

    		 Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
    17.00

    МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»

    (ул. Лесная, 1)

    		 Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
    18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «Новогодние приключения Петушка» (0+)
    4 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
    11.00, 14.30

    Чувашский государственный театр оперы и балета

    (пр. Московский, 7)

    		 Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
    11.00, 14.00

    Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова

    (Красная площадь, 7)

    		 Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
    11.00, 14.00

    Русский драматический театр

    (ул. Гагарина, 14)

    		 Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
    11.00, 14.00

    ДК тракторостроителей

    (Эгерский бульвар, 36)

    		 Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    12.00, 16.00

    Ледовый дворец «Чебоксары Арена»

    (ул. Чапаева, 19)

    		 Новогоднее ледовое шоу для всей семьи «Новые приключения Эльзы и Анны» по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (0+)
    16.00

    Дворец культуры им. П.П. Хузангая

    (ул. Зои Яковлевой, 54А)

    		 Научно-фантастическая ёлка (3+)
    18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «Кот-проказник и лесное приключение» (0+)
    19.00

    Чебоксарский камерный театр

    (ул. Карла Маркса, 52)

    		 Танцевальное шоу «Фламенко» (Москва) (6+)
    5 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
    11.00, 14.30

    Чувашский государственный театр оперы и балета

    (пр. Московский, 7)

    		 Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
    11.00, 14.00

    Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова

    (Красная площадь, 7)

    		 Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
    11.00, 14.00

    Русский драматический театр

    (ул. Гагарина, 14)

    		 Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
    11.00, 14.00

    ДК тракторостроителей

    (Эгерский бульвар, 36)

    		 Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко)  (5+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    12.00

    МАУК «Чебоксарский городской детский парк им. космонавта А.Г. Николаева»

    (ул. Николаева, 6А)

    		 Фестиваль «Снегурия» (0+)
    15.00

    Дворец культуры имени

    П.П. Хузангая

    (ул. Зои Яковлевой, 54А)

    		 Вечер семейного отдыха «Рождество с «Восторгом» (6+)
    17.00

    МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»

    (ул. Лесная, 1)

    		 Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
    18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «Маша и загадочное желание» (0+)
    19.00

    Чебоксарский художественный театр

    (ул. Калинина, 66)

    		 Хореографический спектакль «Моя жизнь – моя любовь» (Екатеринбург) (16+)
    6 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
    11.00, 14.30

    Чувашский государственный театр оперы и балета

    (пр. Московский, 7)

    		 Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
    11.00, 14.00

    Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова

    (Красная площадь, 7)

    		 Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
    11.00, 14.00

    Русский драматический театр

    (ул. Гагарина, 14)

    		 Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
    11.00, 14.00

    ДК тракторостроителей

    (Эгерский бульвар, 36)

    		 Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко)  (5+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    17.00

    МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»

    (ул. Лесная, 1)

    		 Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
    18.00

    Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза

    		 Новогоднее представление «Приключение под Рождество» (0+)
    19.00

    Чебоксарский художественный театр

    (ул. Калинина, 66)

    		 Хореографический спектакль «Живая комната» (Екатеринбург), 12+
    7 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
    11.00, 14.00

    ДК тракторостроителей

    (Эгерский бульвар, 36)

    		 Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+)
    11.00, 14.00

    Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары

    (Президентский бульвар, 14)

    		 Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
    13.00

    МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»

    (ул. Лесная, 1)

    		 Театрализованная интерактивная программа «Чудесное превращение Щелкунчика» (0+)
    13.00

    Дворец культуры имени

    П.П. Хузангая

    (ул. Зои Яковлевой, 54А)

    		 Соколиный Яр «Бал у графа Монте Кристо» (0+)
    17.00

    Ледовый дворец «Чебоксары Арена»

    (ул. Чапаева, 19)

    		 Главная городская елка. Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+)
    8 января 10.30, 13.00

    Чувашский государственный театр кукол

    (Президентский бульвар, 15)

    		 Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
    16.00

    Ледовый дворец «Чебоксары Арена»

    (ул. Чапаева, 19)

    		 Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+)
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    Метки: Главное, Лента новостей, Лента_ТОП, .

    01.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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