Главное, Лента новостей, Лента_ТОП Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.) Завораживающие представления, яркие спектакли, новогодние песни, масса красочной иллюминации, активный отдых, аттракционы и, конечно же, самый-самый настоящий Дед Мороз — все это ждет горожан и гостей Чебоксар в праздничные дни и новогодние каникулы. 1 января 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «Лесная Сказка» (0+) 2 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+) 11.00, 14.00 Русский драматический театр (ул. Гагарина, 14) Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 13.00 МБУК ДК «Акация» (пос. Лапсары, ул. Совхозная, 3) Детский новогодний утренник «Новогодние гости» (0+) 14.30 Чувашский государственный театр оперы и балета (пр. Московский, 7) Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+) 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «По волшебной тропинке» (0+) 3 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+) 11.00, 14.00 Русский драматический театр (ул. Гагарина, 14) Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 11.00, 14.00 ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36) Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+) 12.00, 14.00 МБУК ДК «Салют» (ул. Энтузиастов, 36/9) Развлекательное представление для детей «Новогодняя сказка» (0+) 14.30 Чувашский государственный театр оперы и балета (пр. Московский, 7) Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+) 17.00 МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» (ул. Лесная, 1) Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+) 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «Новогодние приключения Петушка» (0+) 4 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+) 11.00, 14.30 Чувашский государственный театр оперы и балета (пр. Московский, 7) Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+) 11.00, 14.00 Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова (Красная площадь, 7) Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+) 11.00, 14.00 Русский драматический театр (ул. Гагарина, 14) Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+) 11.00, 14.00 ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36) Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 12.00, 16.00 Ледовый дворец «Чебоксары Арена» (ул. Чапаева, 19) Новогоднее ледовое шоу для всей семьи «Новые приключения Эльзы и Анны» по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (0+) 16.00 Дворец культуры им. П.П. Хузангая (ул. Зои Яковлевой, 54А) Научно-фантастическая ёлка (3+) 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «Кот-проказник и лесное приключение» (0+) 19.00 Чебоксарский камерный театр (ул. Карла Маркса, 52) Танцевальное шоу «Фламенко» (Москва) (6+) 5 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+) 11.00, 14.30 Чувашский государственный театр оперы и балета (пр. Московский, 7) Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+) 11.00, 14.00 Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова (Красная площадь, 7) Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+) 11.00, 14.00 Русский драматический театр (ул. Гагарина, 14) Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+) 11.00, 14.00 ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36) Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 12.00 МАУК «Чебоксарский городской детский парк им. космонавта А.Г. Николаева» (ул. Николаева, 6А) Фестиваль «Снегурия» (0+) 15.00 Дворец культуры имени П.П. Хузангая (ул. Зои Яковлевой, 54А) Вечер семейного отдыха «Рождество с «Восторгом» (6+) 17.00 МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» (ул. Лесная, 1) Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+) 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «Маша и загадочное желание» (0+) 19.00 Чебоксарский художественный театр (ул. Калинина, 66) Хореографический спектакль «Моя жизнь – моя любовь» (Екатеринбург) (16+) 6 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+) 11.00, 14.30 Чувашский государственный театр оперы и балета (пр. Московский, 7) Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+) 11.00, 14.00 Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова (Красная площадь, 7) Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+) 11.00, 14.00 Русский драматический театр (ул. Гагарина, 14) Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+) 11.00, 14.00 ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36) Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 17.00 МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» (ул. Лесная, 1) Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+) 18.00 Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза Новогоднее представление «Приключение под Рождество» (0+) 19.00 Чебоксарский художественный театр (ул. Калинина, 66) Хореографический спектакль «Живая комната» (Екатеринбург), 12+ 7 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+) 11.00, 14.00 ДК тракторостроителей (Эгерский бульвар, 36) Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+) 11.00, 14.00 Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары (Президентский бульвар, 14) Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+) 13.00 МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» (ул. Лесная, 1) Театрализованная интерактивная программа «Чудесное превращение Щелкунчика» (0+) 13.00 Дворец культуры имени П.П. Хузангая (ул. Зои Яковлевой, 54А) Соколиный Яр «Бал у графа Монте Кристо» (0+) 17.00 Ледовый дворец «Чебоксары Арена» (ул. Чапаева, 19) Главная городская елка. Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+) 8 января 10.30, 13.00 Чувашский государственный театр кукол (Президентский бульвар, 15) Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+) 16.00 Ледовый дворец «Чебоксары Арена» (ул. Чапаева, 19) Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+)

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