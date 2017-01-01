|1 января
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «Лесная Сказка» (0+)
|2 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
|11.00, 14.00
Русский драматический театр
(ул. Гагарина, 14)
|Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|13.00
МБУК ДК «Акация»
(пос. Лапсары, ул. Совхозная, 3)
|Детский новогодний утренник «Новогодние гости» (0+)
|14.30
Чувашский государственный театр оперы и балета
(пр. Московский, 7)
|Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «По волшебной тропинке» (0+)
|3 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
|11.00, 14.00
Русский драматический театр
(ул. Гагарина, 14)
|Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|11.00, 14.00
ДК тракторостроителей
(Эгерский бульвар, 36)
|Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+)
|12.00, 14.00
МБУК ДК «Салют»
(ул. Энтузиастов, 36/9)
|Развлекательное представление для детей «Новогодняя сказка» (0+)
|14.30
Чувашский государственный театр оперы и балета
(пр. Московский, 7)
|Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
|17.00
МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
(ул. Лесная, 1)
|Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «Новогодние приключения Петушка» (0+)
|4 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
|11.00, 14.30
Чувашский государственный театр оперы и балета
(пр. Московский, 7)
|Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
|11.00, 14.00
Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова
(Красная площадь, 7)
|Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
|11.00, 14.00
Русский драматический театр
(ул. Гагарина, 14)
|Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
|11.00, 14.00
ДК тракторостроителей
(Эгерский бульвар, 36)
|Театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье» (4+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|12.00, 16.00
Ледовый дворец «Чебоксары Арена»
(ул. Чапаева, 19)
|Новогоднее ледовое шоу для всей семьи «Новые приключения Эльзы и Анны» по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (0+)
|16.00
Дворец культуры им. П.П. Хузангая
(ул. Зои Яковлевой, 54А)
|Научно-фантастическая ёлка (3+)
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «Кот-проказник и лесное приключение» (0+)
|19.00
Чебоксарский камерный театр
(ул. Карла Маркса, 52)
|Танцевальное шоу «Фламенко» (Москва) (6+)
|5 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Хохотушки вокруг елки» с просмотром спектакля Г. Азама «Морозко» (0+)
|11.00, 14.30
Чувашский государственный театр оперы и балета
(пр. Московский, 7)
|Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
|11.00, 14.00
Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова
(Красная площадь, 7)
|Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
|11.00, 14.00
Русский драматический театр
(ул. Гагарина, 14)
|Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
|11.00, 14.00
ДК тракторостроителей
(Эгерский бульвар, 36)
|Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|12.00
МАУК «Чебоксарский городской детский парк им. космонавта А.Г. Николаева»
(ул. Николаева, 6А)
|Фестиваль «Снегурия» (0+)
|15.00
Дворец культуры имени
П.П. Хузангая
(ул. Зои Яковлевой, 54А)
|Вечер семейного отдыха «Рождество с «Восторгом» (6+)
|17.00
МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
(ул. Лесная, 1)
|Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «Маша и загадочное желание» (0+)
|19.00
Чебоксарский художественный театр
(ул. Калинина, 66)
|Хореографический спектакль «Моя жизнь – моя любовь» (Екатеринбург) (16+)
|6 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
|11.00, 14.30
Чувашский государственный театр оперы и балета
(пр. Московский, 7)
|Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+)
|11.00, 14.00
Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова
(Красная площадь, 7)
|Театрализованное представление «Сказочные герои у новогодней елки» и Музыкальная сказка «Красная шапочка и инопланетяне» (0+)
|11.00, 14.00
Русский драматический театр
(ул. Гагарина, 14)
|Музыкальная сказка «Лесной дозор» И. Широбокова и праздничное представление у ёлки (0+)
|11.00, 14.00
ДК тракторостроителей
(Эгерский бульвар, 36)
|Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|17.00
МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
(ул. Лесная, 1)
|Дискотека от радиостанции «Русское радио» с конкурсами и русскими забавами (0+)
|18.00
Красная площадь, площадка у Резиденции Деда Мороза
|Новогоднее представление «Приключение под Рождество» (0+)
|19.00
Чебоксарский художественный театр
(ул. Калинина, 66)
|Хореографический спектакль «Живая комната» (Екатеринбург), 12+
|7 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
|11.00, 14.00
ДК тракторостроителей
(Эгерский бульвар, 36)
|Новогодняя интерактивная сказка «Небесная Карусель» (совместный проект артистов Санкт-Петербурга и композитора Александра Котенко) (5+)
|11.00, 14.00
Дворец детского (юношеского) творчества города Чебоксары
(Президентский бульвар, 14)
|Новогодняя сказка для детей «Кошкин дом» и представление у елки (0+)
|13.00
МАУК Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес»
(ул. Лесная, 1)
|Театрализованная интерактивная программа «Чудесное превращение Щелкунчика» (0+)
|13.00
Дворец культуры имени
П.П. Хузангая
(ул. Зои Яковлевой, 54А)
|Соколиный Яр «Бал у графа Монте Кристо» (0+)
|17.00
Ледовый дворец «Чебоксары Арена»
(ул. Чапаева, 19)
|Главная городская елка. Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+)
|8 января
|10.30, 13.00
Чувашский государственный театр кукол
(Президентский бульвар, 15)
|Новогоднее представление «Новогодние фокусы Фунтика» с просмотром спектакля М. Юхмы «Белая шубка для зайчонка» (0+)
|16.00
Ледовый дворец «Чебоксары Арена»
(ул. Чапаева, 19)
|Балет на льду «Золушка» с участие олимпийских чемпионов по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (0+)