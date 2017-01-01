Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года

Четыре малыша (три девочки и мальчик) появились на свет в первые часы Нового года в Чувашии. Глава региона направил в адрес родителей поздравительные телеграммы, пожелав здоровья и счастья малышам, а также любви, мира и согласия их семьям. Отметим, две девочки стали первыми детьми у своих мам и пап.

Напомним, 2017 год в Чувашии пройдет под знаком Года Матери и Отца. По мнению Михаила Игнатьева, семья — самое главное в жизни каждого человека. В рамках Года Матери и Отца в республике будет проведено множество мероприятий. Все они будут направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, формирование у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.