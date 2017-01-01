ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
20:58 30.12.2016
Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины
20:42 30.12.2016
На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей
10:35 03.01.2017
С 1 января 2017 года расширены формы оказания бесплатной юридической помощи на территории Чувашской Республики
10:23 03.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимиром Ивановым
15:27 01.01.2017
Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года
10:42 01.01.2017
Культурная афиша города Чебоксары на праздничные и выходные дни (с 1 по 8 января 2017г.)
10:25 31.12.2016
Чувашия — один из лидеров ПФО по индексу промышленного производства
15:54 30.12.2016
Гимнастка из Чувашии Полина Фёдорова – победительница Международного турнира по спортивной гимнастике
15:53 30.12.2016
Михаил Игнатьев встретился с участниками Детского хора России
15:40 29.12.2016
В Чувашии раскрыта семейная преступная группировка, занимавшаяся реализацией суррогатного алкоголя
22:16 28.12.2016
«Сименс» и не только: чем в Чувашии приманивают инвесторов
15:07 28.12.2016
 4
Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Как многодетную мать объявили воровкой
  • Володе on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Иван on Льготы ветеранам труда
  • Аноним on Как многодетную мать объявили воровкой
  • Аноним on В республике будет построено 25 новых сельских клубов
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
    		•
    Лента новостей
    Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года

    Четыре малыша (три девочки и мальчик) появились на свет в первые часы Нового года в Чувашии. Глава региона направил в адрес родителей поздравительные телеграммы, пожелав здоровья и счастья малышам, а также любви, мира и согласия их семьям. Отметим, две девочки стали первыми детьми у своих мам и пап.

    Напомним, 2017 год в Чувашии пройдет под знаком Года Матери и Отца. По мнению Михаила Игнатьева, семья — самое главное в жизни каждого человека. В рамках Года Матери и Отца в республике будет проведено множество мероприятий. Все они будут направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, формирование у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Лента новостей, .

    01.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 81 queries in 0,544 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев