Глава региона поздравил жителей Чувашии с их первенцами, появившимися в первые часы 2017 года

Четыре малыша (три девочки и мальчик) появились на свет в первые часы Нового года в Чувашии. Глава региона направил в адрес родителей поздравительные телеграммы, пожелав здоровья и счастья малышам, а также любви, мира и согласия их семьям. Отметим, две девочки стали первыми детьми у своих мам и пап.
Напомним, 2017 год в Чувашии пройдет под знаком Года Матери и Отца. По мнению Михаила Игнатьева, семья — самое главное в жизни каждого человека. В рамках Года Матери и Отца в республике будет проведено множество мероприятий. Все они будут направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, формирование у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.