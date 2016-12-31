Чувашия — один из лидеров ПФО по индексу промышленного производства

30 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Руководитель региона отметил, что Правительство Российской Федерации оценивает работу, проводимую в регионе, как успешную. «Нам еще многое предстоит сделать в 2017 году для повышения качества жизни в регионе, чтобы улучшалось социальное самочувствие жителей республики. Перед нами стоит цель увеличить средний уровень заработной платы в Чувашии к 2025 году до 30 тысяч рублей», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии констатировал, что на ряде производств региона уже добились достижения этого показателя. «Прошу создать базу данных таких предприятий. Они ведут социально ответственный бизнес. Нужно доводить информацию о них до широкой общественности», — сказал он.

Отметим, среди названых предприятий значатся ОАО «ВНИИР», ООО «ВНИИР-Промэлектро», ООО «ЧЭТА», ОАО «Элара», ООО НПП «ЭКРА», ООО «НПП «Динамика», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ЗАО «ДюПон Химпром», Филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП», ЗАО «ЧЭМЗ», АО «ШЗСА» и другие.

Михаил Игнатьев также проинформировал, что Внешэкономбанк приступил к реализации программы развития Концерна «Тракторные заводы». Первый транш предприятия Концерна уже получили, он был направлен на погашение задолженности по заработной плате. «Я разговаривал с работниками предприятий Концерна — они подтвердили, что по четырем площадкам долги по заработной плате закрыты», — сообщил Глава Чувашии.

Председатель Правительства Чувашской Республики Иван Моторин представил предварительные итоги социально-экономического развития Чувашской Республики за 2016 год.

Среди основных положительных тенденций года — рост промышленного (108,8%) и сельскохозяйственного производства (102,8%), увеличение среднемесячной заработной платы в среднем по республике (около 105%), более низкая, чем в среднем по стране инфляция (в регионе — 4,1%, в России — 5,3%), успешная реализация ряда значимых инвестиционных проектов. По данным Минэкономразвития Чувашии, рост промышленного производства в республике один из самых высоких в ПФО.

«Вместе с тем есть определённое падение в строительстве и розничном товарообороте. Данная тенденция характерна и для общероссийских показателей», — констатировал премьер.

Добавим, что согласно прогнозу, в 2017 году во всех сферах экономики будет создано около 2,8 тыс. рабочих мест.