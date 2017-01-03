Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимиром Ивановым

Михаил Игнатьев заявил, что созданный институт гражданского общества подтвердил свою состоятельность.

Владимир Иванов отчитался о проделанной работе. В 2016 году уполномоченным было рассмотрено 235 обращений от бизнесменов. При этом отмечается, что введенные правительством моратории на проверки малого бизнеса полезны в условиях сложной экономической ситуации.

«Это не такое большое количество обращений. Наши совместные встречи, постоянная обратная связь позволяют снимать многие вопросы сразу. Задача на 2017 год – работать ещё лучше, продуктивнее», — сказал руководитель региона.

В ходе встречи обсуждены меры государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, вопросы создания благоприятной деловой среды.