Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины

В Чувашию поступило официальное письменном подтверждение генерального директора Госкорпорации Росатом Алексея Лихачева об оказании содействия в реализации проекта по созданию в Чебоксарах Центра по ядерной медицине на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашии, об этом сегодня сообщил Глава республики Михаил Игнатьев. Как стало известно «Советской Чувашии» инициатива также была поддержана Минздравом России — главным онкологом страны академиком РАМН и РАН, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Давыдовым.

Создание Центра на базе онкологического диспансера с замкнутым циклом, включающим производство изотопов, радиоизотопную диагностику, различные алгоритмы терапии, инфраструктуру и научную базу, считают эксперты, позволит в дальнейшем улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.