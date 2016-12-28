Глава Росатома Алексей Лихачев поддержал идею повления в Чебоксарах Центра ядерной медицины

В Чувашию поступилоофициальное письменном подтверждение генерального директора Госкорпорации Росатом Алексея Лихачева об оказании содействия в реализации проекта по созданию в Чебоксарах Центра по ядерной медицине на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашской Республики. По информации пресс-службы Администрации Главы Чувашии, об этом сегодня сообщил Глава республики Михаил Игнатьев. Как стало известно «Советской Чувашии» инициатива также была поддержана Минздравом России — главным онкологом страны академиком РАМН и РАН, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Давыдовым.
Создание Центра на базе онкологического диспансера с замкнутым циклом, включающим производство изотопов, радиоизотопную диагностику, различные алгоритмы терапии, инфраструктуру и научную базу, считают эксперты, позволит в дальнейшем улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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