На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов на совещании Кабинета Министров 30 декабря. Эта сумма будет выделена Чувашской Республике в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках поддержки региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на реализацию проекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов г. Чебоксары».

Эксперты отмечают, что в республике уже успешно реализованы несколько уникальных проектов, имеющих важнейшее с точки зрения экологии значение. Многие одной из причин называют личное содействие в их реализации Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Так, проекты по реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительству комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах, а также по строительству современного полигона ТБО в Новочебоксарске были признаны одними из успешных решений на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ также предусмотрены субсидии республике на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012-2020 годах» в размере 15,5 млн рублей.

Средства будут направлены на проведение капитального ремонта двух гидротехнических сооружений у с. Новое Ахпердино на водотоке Шигал Батыревского района Чувашской Республики и у с. Шутнерово на р. Аниш Козловского района Чувашской Республики.

Проведение капремонта позволит обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и предотвратить угрозу резкого усиления водно-эрозионных процессов, размыва русла и береговых склонов реки, а также предупредить возникновение чрезвычайной ситуации, при которой в зону негативного воздействия могут попасть жилые дома.

Экологическое направление является приоритетным в стратегии развития Чувашии. По результатам ежегодных экологических рейтингов, которые формирует Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», республика неизменно занимает позиции в десятке лидеров. А 19 декабря ряд экологических проектов Чувашской Республики был включен в федеральную повестку. Сделано это было по итогам участия Михаила Игнатьева в заседании Государственного совета РФ под председательством Владимира Путина по теме «Экологическое развитие Российской Федерации в интересах будущих поколений».