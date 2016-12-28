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    Главное, Лента новостей, Лента_ТОП, Новости
    На рекультивацию самой известной свалки республики Чувашия получит почти 114 млн рублей

    Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов на совещании Кабинета Министров 30 декабря. Эта сумма будет выделена Чувашской Республике в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках поддержки региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на реализацию проекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов г. Чебоксары».

    Эксперты отмечают, что в республике уже успешно реализованы несколько уникальных проектов, имеющих важнейшее с точки зрения экологии значение. Многие одной из причин называют личное содействие в их реализации Главы Чувашии  Михаила Игнатьева. Так, проекты  по реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительству комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах, а также по строительству  современного полигона ТБО в Новочебоксарске были признаны одними из успешных решений на федеральном уровне.

     

    Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ также предусмотрены субсидии  республике на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2012-2020 годах» в размере 15,5 млн рублей.

    Средства будут направлены на проведение капитального ремонта двух гидротехнических сооружений у с. Новое Ахпердино на водотоке Шигал Батыревского района Чувашской Республики и  у с. Шутнерово на р. Аниш Козловского района Чувашской Республики.

    Проведение капремонта позволит обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и предотвратить угрозу резкого усиления водно-эрозионных процессов, размыва русла и береговых склонов реки, а также предупредить возникновение чрезвычайной ситуации, при которой в зону негативного воздействия могут попасть жилые дома.

    Экологическое направление является приоритетным в стратегии развития Чувашии. По результатам ежегодных экологических рейтингов, которые формирует Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», республика неизменно занимает позиции в десятке лидеров.  А 19 декабря ряд экологических проектов Чувашской Республики был включен в федеральную повестку. Сделано это было по итогам участия Михаила Игнатьева в заседании Государственного совета РФ под председательством Владимира Путина по теме «Экологическое развитие Российской Федерации в интересах будущих поколений».

     

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    Метки: Главное, Лента новостей, Лента_ТОП, Новости, .

    30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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