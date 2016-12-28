Гимнастка из Чувашии Полина Фёдорова – победительница Международного турнира по спортивной гимнастике

В Москве завершился крупный международный турнир по спортивной гимнастике памяти Михаила Воронина, где достаточно успешно выступила спортсменка из Чувашии Полина Фёдорова.

За награды традиционных соревнований на помосте спорткомплекса «Олимпийский» вели спор две сотни спортсменов из 24 стран мира. Соревнования завершились командной победой сборной России. Достойный вклад в копилку национальной команды внесла воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №6 по спортивной гимнастике Минспорта Чувашии, студентка Чувашского государственного университета Полина Фёдорова. Подопечная коллектива тренеров в составе Ирины Николаевой, Светланы Платоновой, Рушании Кузнецовой победила на разновысотных брусьях. Она также стала второй в упражнениях на бревне и в личном многоборье.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики