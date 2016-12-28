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    Лента новостей
    Михаил Игнатьев встретился с участниками Детского хора России

    30 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с участниками хора «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 им. Ф.М. Лукина, которые 27 декабря выступали в составе Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце на концерте-реквиеме в память жертв Ту-154.

     «Наши дети молодцы. Молодые таланты Чувашии были достойно представлены на главной сцене страны среди тысячи детей со всех концов России в составе сводного детского хора. Это было мощное мероприятие. Выступления хора объединило и взрослых, и детей в единую дружную семью, наполнило сердце каждого радостью и душевным теплом. Вы умеете зажигать сердца. Я уверен, что кто-то из вас будет петь на главных сценах мира», — сказал Глава региона.

    Михаил Игнатьев констатировал, что в Чувашии создаются все условия для раскрытия детских талантов, республика входит в число лучших субъектов России по количеству детей, которые получают дополнительное образование. Глава республики высоко оценил вклад родителей и педагогов в многочисленные победы ребят Чувашии на всероссийских и международных конкурсах.

    Михаил Игнатьев вручил благодарность и памятный подарок неизменному руководителю и дирижеру коллектива «Соловушки» Александре Васильевой и директору школы Наталье Толокновой.

    Александра Васильева выразила признательность Главе региона за высокую оценку труда хорового коллектива и всемерную поддержку развитию школ дополнительного образования. Она  добавила, Чувашию узнают и с уважением относятся на мероприятиях всероссийского уровня. Академический хор учащихся 4-7 классов хорового отделения школы «Соловушки» достойно представляет республику на самых важных, ответственных мероприятиях. Так, в 2013 году по результатам конкурсного отбора группа ребят хора «Соловушки» в числе 83 регионов России была приглашена в состав тысячеголосого Детского Сводного Хора России.  В январе 2014 года хор впервые выступил на сцене Мариинского театра в городе Санкт-Петербург, в феврале — на закрытии мирового спортивного форума, Зимней Олимпиады Сочи—2014, а в июне — на праздновании Дня России в Крыму.

    В ходе общения с Главой республики участники хора поделились своими впечатлениями от посещения Государственного Кремлевского дворца. «На главной сцене страны мы сплотились и превратились в одну команду со сводным хором. Из-за трагедии организаторы поменяли репертуар. Но мы быстро отреагировали, сумели достойно выступить», — сказала Анастасия Матрешкина.

    Много теплых слов признательности в адрес руководства республики и педагогов были адресованы родителями детей.

    В ходе встречи было решено пригласить детские хоры регионов страны на празднование главного национального праздника — Дня Республики.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Лента новостей, .

    30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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