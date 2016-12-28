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Главное, Культура
В республике будет построено 25 новых сельских клубов

«Шуçăм» объединил и мастеров художественной самодеятельности, и местных спортсменов. Фото cap.ru«ШУÇĂМ» СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Один из них вчера был торжественно открыт в деревне Тоскаево Яльчикского района. По-современному это многофункциональный центр досуга на 120 мест. Уютное компактное здание на деревенской улице сразу обращает на себя внимание ярким дизайном. Не в пример прежнему старенькому клубу, ютившемуся поблизости.
Он был снесен еще пять лет назад. Но, как писала наша газета в апреле 2014 года, тоскаевцы не коротали вечера у телевизора, а устраивали стихийные импровизации прямо на улице и снимали видеофильмы с участием выступлений местного ансамбля «Шуçăм» (Заря).
Это своеобразный культурный бренд деревни, под которым объединились фольклорная группа и инструментальный эстрадный ансамбль. А сейчас – еще футбольная и хоккейная команды.
И вот тоскаевцы дождались нового клуба… Он построен в рамках реализации прошлогоднего указа Главы республики о мерах по развитию сети учреждений культурно-досугового типа. На него было выделено из республиканской казны 9,3 млн. рублей.
На открытие клуба собрались и стар и мал. Приветствуя их, Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил успехи тружеников района, их трудолюбие и стремление к достойной жизни. «Вы умеете хорошо работать и ярко, с удовольствием отдыхать, – подчеркнул Михаил Васильевич. – Ну а новый центр этому только поспособствует». После разрезания красной ленты – это право Глава предоставил юным тоскаевцам – гости ознакомились с внутренним убранством и посмотрели театрализованное выступление «Шуçăм».

60 млн. рублей будет выделено на продолжение программы по созданию кинозалов в Чувашии

Пользуясь случаем, юные футболисты попросили автограф у Главы республики. Фото cap.ruВ общении с журналистами Глава республики отметил, что на первом этапе программы в Чувашии планируется построить 25 таких клубов. Солидные ассигнования предусматриваются по линии Минкультуры России, что даст республике возможность ускорить реализацию программы капитального ремонта и модернизацию более 20 сельских учреждений культуры. Из федерального бюджета также будет выделено около 60 млн. рублей на продолжение программы создания кинозалов в Чувашии. Еще один клуб в рамках указа в 2016 году построен в селе Михайловка Цивильского района. Следующим летом планируется ввести в эксплуатацию Дом культуры в селе Шоркистры Урмарского района.
В тот же день Михаил Игнатьев посетил ООО «Яльчикский сыродельный завод». Это предприятие когда-то выпускало неплохие сыры, потом долго простаивало. Пока не пришел надежный инвестор, буквально возродивший сыроварение. Сегодня это, пожалуй, единственное в республике предприятие, выпускающее твердые сыры. Михаил Игнатьев дал несколько деловых советов относительно обеспечения производства молочным сырьем. А также выразил надежду на дальнейшее развитие завода, подчеркнув, что правительство республики субсидирует приобретение нового оборудования.

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Метки: Главное, Культура, , .

30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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