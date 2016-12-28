Вылечат и накормят

Долгие праздники каждый планирует провести весело, но информация, куда звонить или ехать, если что-то случилось со здоровьем, лишней не будет.
С 1 по 8 января необходимую медицинскую помощь в круглосуточном режиме будут оказывать в приемном покое больницы скорой медицинской помощи, республиканской детской клинической больницы и Чебоксарской городской клинической больницы № 1.
У поликлиник выходных будет три: 1, 7 и 8 января. В остальные дни – 31 декабря и 2–6 января – они будут работать по графику субботы. В эти же дни неотложка приедет с 8.00 до 14.00, а вызов примут до 13.00.
Три выходных будет в праздники и у детских молочных кухонь и раздаточных пунктов – их двери будут закрыты 1, 5 и 8 января.
Кроме того, 31 декабря у молочных кухонь – сокращенный рабочий день. В остальные же дни, сообщают на сайте Минздрава республики, они работают по обычному графику.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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