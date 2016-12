Комментарии кум on Передачи Национального телевидения и Национального радио Чувашии будут доступны на спутниковом канале Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. врёте! on Затянем часовые пояса?.. элеонора on Льготы ветеранам труда виталий on Льготы ветеранам труда Александр on Затянем часовые пояса?.. Главное В труде – секрет долголетия БЕЗ ЛЮБВИ К СВОЕЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО Неспешно проходя по коридорам чебоксарской гимназии № 2, бывшей 16-й школы, ее первый директор Мария Шелевая вспоминает: «Эта работа всегда приносила мне радость. У нас был золотой коллектив, учителя – настоящие энтузиасты, которым было безумно интересно работать с детьми. Первые наши педагоги заложили прекрасные добрые традиции, которые и сейчас бережно хранит новое поколение учителей и учеников».

Труженица тыла, заслуженный учитель Чувашской АССР Мария Шелевая, чье имя дважды занесено в Книгу почета работников муниципальных образовательных учреждений Чебоксар, – человек-легенда. И не потому, что ей на днях исполняется 95 лет, хотя и это, безусловно, большое достижение. Вся ее жизнь – это огромный труд, посвященный детям и их наставникам.

– Работать я начала, когда еще училась на заочном отделении пединститута. В 1940 году устроилась учителем истории в родную Мордвиновскую школу Юрьевецкого района Ивановской области, где когда-то училась сама. Мне сразу дали 10-й класс. После выпускного 22 июня в 3 часа утра мы шли встречать рассвет, еще не зная, какая страшная война ждет всех нас… – рассказала Мария Николаевна корреспонденту «СЧ» за чашкой чая в школьной библиотеке. Здесь мы листали с ней старые альбомы – уникальные фотоархивы гимназии, начало которым было положено первым директором этой школы…

– Во время войны я работала в политотделе машинно-тракторной станции, время было тяжелое, почти в каждую семью приходили похоронки, – поделилась воспоминаниями педагог. – Никогда не забуду, как мы агитировали людей отдавать под заем последние деньги, вместе оплакивали их горе, но все понимали, что надо, – все для фронта, все для победы…

После войны государство вернуло населению деньги, люди, словно очнувшись от ужасов войны, стали устраивать свою жизнь. А Мария Николаевна, уже заведующая районным отделом народного образования, чуть ли не по сотне километров в день проезжала на велосипеде, инспектируя местные школы.

А однажды в районе давал спектакль Мурманский театр, гастролировавший по области. И молодая сотрудница РОНО познакомилась с заместителем директора театра по постановочной части Львом Ионовичем и уехала с ним в Мурманск. Так родилась новая семья. Но первые годы супружеской жизни были омрачены трагедией, первенец супругов Сашенька не перенес тяжелой болезни… Свою боль Мария Николаевна и сейчас не скрывает. «Такова жизнь…» – сказала она, махнув рукой, лишь голос стал тише, и в глазах что-то заблестело.

Сильной женщине не пристало падать духом, а именно такой всегда была и остается Мария Шелевая. В 1951 году она вместе с мужем переехала жить и работать в Чебоксары, на тот момент времени у них родился сын Геннадий. Активного и ответственного педагога пригласили на должность директора Дворца пионеров, где она проработала 10 лет. Труд Марии Николаевны был отмечен Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

– Дворец пионеров всегда был центром притяжения городской молодежи. Желание всесторонне развиваться у молодых людей было огромное! Но и сегодня молодежь целеустремленная и активная, только вот ценности немного другие, – отметила моя собеседница. И все-таки самыми яркими, интересными и в то же время нелегкими в ее жизни были годы директорства в школе № 16.

– Она открылась в Чебоксарах в 1963 году, – рассказала о своем детище первый руководитель. – Сначала было тяжело, потому что все начинали с нуля. Так, были большие проблемы с отоплением, из-за технических ошибок при строительстве школа еле обогревалась. Пришлось срочно решать этот вопрос. Помню, сами сажали деревья под окнами школы, по специальной методике подбирали цвет стен, для классов брали спокойные пастельные тона, для коридора, наоборот, яркие и насыщенные… В те годы в 16-й школе появились кружки ритмики и хора, туризма и краеведения, созданы музей боевой славы и музей А.С. Пушкина. А на фасаде здания красовались три звезды, заработанные школой за участие в соревнованиях пионерских дружин…

Благодаря стараниям Марии Николаевны сложился дружный и творческий педколлектив, по-настоящему влюбленный в свое дело. «А без любви к своей работе в школе делать нечего», – считает бывший директор. И об учителях она заботилась, как о родных. «Если кто-то из педагогов попадал в больницу, первым посетителем непременно была она», – вспоминают сегодня те, кто работал под руководством Шелевой в 60-е годы. Неудивительно, что, когда Марии Николаевне пришлось оставить свой пост и решиться на переезд в другой город, чтобы ухаживать за больным родственником, провожать ее на вокзал пришла чуть ли не вся школа…

Спустя пять лет, будучи уже на пенсии, Мария Николаевна с семьей все же вернулась в Чебоксары. И как человек неуемной энергии не смогла усидеть дома и еще 12 лет проработала начальником детского лагеря «Буревестник», возглавляла городской совет ветеранов педагогического труда, была председателем правления садоводческого товарищества «Заволжье». И в свои 95 лет она до сих пор ездит на дачу, обожает ходить за грибами, читает прессу и внимательно следит за всеми событиями города и республики.

– Как я прожила столько лет? – пожав плечами, на секунду задумалась Мария Николаевна. – Да я всегда работала, постоянно была при деле, а когда ты занят, о болячках думать некогда, и впереди у меня на свою жизнь еще есть большие планы… Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? 3 января заслуженного учителя Чувашской АССР будут поздравлять с юбилеем в чебоксарской гимназии № 2.

