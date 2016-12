Комментарии сергей on Лучшая биатлонистка страны возглавит сборную Евгений Шумилов on Солдат из Чувашии больше месяца сражался в Брестской крепости Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Альберт on Затянем часовые пояса?.. Главное Натуральное молоко под знаком качества от «АККОНДа» КОМПАНИЯ РАСШИРЯЕТ СВОЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС За пять дней до наступления Нового года в животноводческом комплексе «Акконд-агро» открылся новый телятник. И это стало хорошим поводом заглянуть в гости на предприятие, посмотреть, с какими итогами оно завершает уходящий год.

Поздравить тружеников молочной фермы приехали руководители Янтиковской районной администрации и представители общественности. Все они пожелали только самого наилучшего сельхозпредприятию, где производят качественные и натуральные молочные продукты. И, конечно, еще раз осмотрели хозяйство, которому есть что показать и чем гордиться.

Славные, чистенькие, здоровые телята, которым исполнился месяц, любопытны и активны как любые малыши. В соседних загонах телята постарше, такие же откормленные и веселые. Они, конечно, не понимают, что для них построен новый уютный дом, но для работников, которые работают на сельхозпредприятии, это значимое событие. Новый телятник был очень нужен, ведь поголовье молочного стада растет постоянно.

– Это второй по счету телятник в хозяйстве, рассчитанный на 250 голов, – рассказал начальник животноводческого комплекса «Акконд-агро» Алексей Максимов. – А буквально через несколько месяцев, в следующем году, мы откроем и третий телятник, еще на 250 голов. На нашей ферме мы постарались сделать так, чтобы буренки находились в самых современных условиях. За ними хорошо ухаживают, внимательно наблюдают за их здоровьем, кормят только натуральным качественным кормом, который мы сами же и готовим. Что же касается телят, то за ними следят и ухаживают как за малыми детьми – со всем вниманием и заботой.

В животноводстве не может быть небрежного отношения, поэтому на этой молочной ферме выращивают поголовье с учетом современных требований, с автоматизацией текущих процессов. И уж тем более забота о молодняке – ответственный период, когда следить надо за каждым животным. В перспективе это позволит повысить показатели по производству молока. Как известно, на ферме выращивают представительниц знаменитой голштинской породы. Черно-белые дородные красавицы коровы, а молочное стадо сельхозпредприятия составляет свыше 1700 голов, считаются рекордсменками по продуктивности.

Но новый телятник – не единственный объект, который был возведен на сельхозпредприятии за последнее время. Благодаря миллионным инвестициям (свыше 50 млн. вложено в этом году) компании «АККОНД» оно активно развивается по всем направлениям. К примеру, в этом же году были построены новые зернохранилище и сенохранилище, а также ведется полная реконструкция доильного зала и расширение молочного цеха.

А свежайшее молоко сразу же поступает на молочный завод «АККОНД МОЛОКО» для дальнейшей переработки. Покупатели хорошо знают, что под брендами «От Красули» и «Гармония дня» выпускается более 20 наименований молочной продукции – от молока до сыра. Купить его в полном ассортименте можно в фирменных магазинах «АККОНД», в других торговых точках города и по всей республике. Валерий ИВАНОВ, генеральный директор АО «АККОНД»:

– Я горжусь тем, что компания «АККОНД» вкладывает инвестиции в развитие животноводства родной Чувашии. Пусть «АККОНД МОЛОКО» пока не имеет таких значимых экономических показателей, как основная компания, да это и невозможно просто – предприятие еще слишком молодое. Но мне нравится видеть, как растет и развивается наше сельхозпредприятие, как расширяется молочная ферма, достигая уровня современного крупного животноводческого комплекса, а люди получают новые рабочие места. Мы представляем сельскохозяйственный комплекс полного цикла, что позволяет добиться контроля качества на каждом этапе производства. И очень радует, что продукция «АККОНД МОЛОКО» пользуется неизменным спросом покупателей, она востребована, ее спрашивают в магазинах. Вкус качественного молока, свежего, ни с чем не сравнить. Что же касается развития молочно-товарного комплекса, то ввод новых телятников значительно меняет и качество труда, в том числе ручной работы меньше, а престижность работы животноводов выше. Благодаря труду на земле вырастут объемы молочной продукции, производимой в республике. – «АККОНДОВСКОЕ МОЛОКО» давно полюбилось покупателям из-за натуральности и высоких показателей качества, – пояснил директор молочного завода «АККОНД МОЛОКО» Николай Фомин. – Так как вся продукция выпускается в рамках замкнутого непрерывного цикла от выращивания натуральных кормов и содержания коров голштинской породы в современных условиях до получения высококачественной «АККОНДОВСКОЙ» молочной продукции под брендами «Гармония дня» и «От Красули». «АККОНД МОЛОКО» выпускает продукцию в упаковке различных форматов, в том числе удобной и экологически чистой упаковке в форме кувшина, которая в тот же день поступает на прилавки магазинов в розничные точки.

Речь о преимуществе молочной продукции «АККОНД МОЛОКО» зашла недаром. Здесь все свое: поля, корма, стадо, а это позволяет производить молочную продукцию без ГМО и растительных жиров, что подтверждают протоколы лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике. Еще более высокий знак качества – международный сертификат соответствия системе менеджмента ХАССП, который гарантирует абсолютную безопасность и высокое качество.

Да и просто очень вкусное все: и молоко, и кефир, и творог, и сыр, и йогурт, подтвердят покупатели, которые выбирают качество. Хочу поздравить работников холдинга «АККОНД» жителей республики с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Встречая их, мы по традиции подводим итоги, осмысливаем пережитое, строим планы на будущее. Уходящий год был непростым для страны, для республики, для каждого из нас. Он был наполнен событиями, напряженной работой, подарил нам радость встреч и открытий, побед и достижений, а также неоценимый жизненный опыт.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах – хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами, и мы гордились этим.

Пусть Новый 2017 год оправдает наши надежды, принесет мир, уют и радость в каждую семью, станет годом удач и добрых дел. Счастья и успехов в новом году! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим семьям! С уважением генеральный директор АО «АККОНД», депутат Государственного Совета ЧР Валерий ИВАНОВ Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Высококачественная молочная продукция «АККОНД МОЛОКО».

Метки: Производство.



Метки: Главное A A A