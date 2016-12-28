Главное Зажигаются елки Второй день в Чувашском государственном театре оперы и балета проходят главные елки республики. На представления у высоченной зеленой красавицы приглашены полторы тысячи школьников из всех районов и городов республики. Это отличники учебы, победители различных соревнований и конкурсов, а также дети из многодетных семей и оставшиеся без попечения родителей.

Для маленьких гостей артисты театра подготовили яркое театрализованное представление. А затем детвора вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями по традиции водят хоровод у елки, поют песни и участвуют в веселых конкурсах. Ну и конечно, никто не остается без подарка. Школьникам вручают сладкий подарок и поздравительную открытку от Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Кстати, 26 декабря 45 талантливых школьников из Чувашии приняли участие в Кремлевской елке в Москве. А вчера делегация из Чувашии в составе 30 человек, куда вошли отличники, дети-сироты из приемных и многодетных семей и дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, увидела новогоднее представление на окружной елке в Нижнем Новгороде.

Ну а главная елка города еще впереди. Она пройдет 7 января в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Спектакль на льду увидят более 4 тысяч юных чебоксарцев. Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Попасть на главную елку республики мечтает каждый школьник.

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