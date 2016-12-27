Неприятности из магазина игрушек

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРОДАВЦЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК

Приближающегося Нового года, а вместе с ним и традиционной горы игрушек от родственников и друзей в семье Семеновых из Новочебоксарска ждут с тревогой. До сих пор в памяти мамы Ирины подаренный на день рождения трехлетней дочке морской конек, выпускающий мыльные пузыри. Уже через пару мгновений ребенок пролил на себя всю жидкость из флакончика, а еще через какое-то время на коже девочки выступила аллергическая реакция. Не такой уж милой оказалась и пушистая розовая кошка – во время игры она стала «терять» свою шерстку, и длинные ворсинки оставались на руках ребенка, которые он то и дело тянул в рот. А уж от подаренного шумного паровозика, грохотавшего на весь дом, спасения пришлось искать самой маме.

КУКЛА С ДОКУМЕНТАМИ

…Под Новый год в детских отделах магазинов привычный ажиотаж. Заботливые взрослые скупают нарядных кукол, конструкторы в огромных коробках, игрушечных персонажей мультфильмов, наборы для творчества… Главное в выборе подарка – его яркость, ну и, конечно, цена.

«А вы спрашиваете у продавца при покупке документы на игрушки?» – интересуюсь у молодой мамы, рассматривающей детскую кухонную плиту. « Нет. Никогда не спрашивала. А что, можно?» – ответила девушка.

Между тем попросить у продавца показать необходимые бумаги на любые детские товары – законное право каждого покупателя. Продавец обязан предъявить их по первому требованию, причем независимо от того, большая это игрушка или маленькая, покупается она в крошечном отделе или в большом магазине. Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Чувашии, в случае с игрушками продавец должен показать заверенную печатью копию сертификата соответствия или, если такового нет, товарно-транспортную накладную с указанием реквизитов сертификата: его номера, даты выдачи, на какую продукцию и кем он выдан, а также наименование получателя. При покупке детской обуви, одежды или канцелярских товаров покупатель вправе потребовать декларацию о соответствии. Как отмечают в ведомстве, наличие этих документов – гарантия, что продукцию проверили и она соответствует всем показателям безопасности. Если же в магазине отказываются предоставить документы, это повод серьезно задуматься о качестве товара.

Мы решили выяснить, насколько чебоксарские торговцы соблюдают это требование, и провели небольшой эксперимент. Для проверки корреспондент «СЧ» отправился в крупную сеть по продаже детских товаров, посетил отдел в магазине, а также побывал в нескольких точках на одном из рынков Чебоксар.

В торговой сети мы выбрали большой кукольный дом и попросили продавцов показать на него документы. Поиски нужных бумаг заняли у них минут пятнадцать: сначала нас отправили к администратору, затем на кассу.

Заслышав тот же вопрос, продавец в другом магазине, недовольно фыркнув, достала из-под прилавка несколько толстых папок и после долгого перелистывания и изучения бумажек, отчего сложилось впечатление, что документы в этом магазине требуют нечасто, отыскала сертификат на выбранную нами игрушку. А вот покупка подарка для ребенка на рынке – как лотерея. Здесь мы обошли три торговые точки и только в одной нам показали товарно-сопроводительную накладную со ссылкой на номер сертификата и срок его действия. «Мы не в подворотне товар берем», – даже немного обидевшись, произнесла продавец.

НЕДЕТСКИЕ ШТРАФЫ

Однако, несмотря на то что продавцы худо-бедно предоставляют документы, риск нарваться на некачественные детские товары есть. Так, по сообщению Управления Роспотребнадзора по Чувашии, в этом году в республике проведено 47 проверок производителей и продавцов детских товаров на соблюдение техрегламента. В лабораторных условиях было проведено 361 исследование. В результате не прошли проверку четыре образца игрушек, а также по два образца детской косметики и один – обуви. К административной ответственности привлечены юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Например, в ходе выездной проверки двух крупных федеральных сетей выяснилось, что в одной из них продается погремушка китайского производства, «не соответствующая санитарно-химическим показателям безопасности по миграции химических веществ». К счастью, партия небезопасных погремушек в магазине была небольшой – всего 4 штуки. Тем не менее, попав в руки малышу, они представляли бы реальную угрозу для его здоровья. Информацию о вредной игрушке республиканский Роспотребнадзор передал коллегам из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах находились импортер и дистрибьютор некачественных погремушек. Штраф для юридического лица составил 300 тысяч рублей.

В другой торговой сети специалисты Роспотребнадзора обнаружили два образца сомнительного детского крема под подгузник французского и российского производства. Они оказывали раздражающее действие на кожу и слизистые ребенка. В этом случае нарушителям пришлось выплатить штраф в размере 130 тыс. рублей. Весь не прошедший проверку товар был изъят из продажи.

«Под раздачу» попадают и некоторые местные производители. В этом году, например, от санитарных врачей из нескольких регионов поступило сообщение, что резиновые мячи из Чувашии не соответствовали требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям. Попросту говоря, сильно пахли резиной. Никакие уверения производителей о том, что чем еще пахнуть резине, как не резиной, не убедили надзорное ведомство. Ведь сильный запах от игрушки – это тоже нарушение. Как поясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Чувашии, техническая резина и резина для игрушек – это разные вещи. Отправив мячи в лабораторию, специалисты выяснили, что игрушки выделяли вредное химическое вещество. Партии мячей из регионов были отозваны, а готовая продукция со склада отправилась в утиль. Сейчас на чебоксарском предприятии все нарушения устранены и у санитарных врачей к его продукции нет претензий.

СО ЗДОРОВЬЕМ НЕ ИГРАЮТ

– Чаще всего игрушки не проходят по запаху, – говорит Вера Квашенникова, заместитель начальника отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по Чувашии. – Игрушка не должна иметь стойкого резкого запаха, а если он все-таки есть, значит, она изготовлена из «токсичных» материалов и может выделять стиролы, формальдегиды, дибутилфталат и другие вещества, негативно влияющие на здоровье. Поэтому не стесняйтесь прямо в магазине распаковать подарок и принюхаться. Если же вы покупаете музыкальную игрушку, обязательно прослушайте мелодию, не напугает ли она ребенка и не режет ли слух. Уровень звука в игрушках нормируется. Так, для детей до трех лет он должен быть не более 60 децибелов, что эквивалентно, например, спокойному разговору. Ознакомьтесь с составом игрушки – она не должна быть сделана из вторсырья. Еще один важный показатель – не сходит ли с нее краска. Для игрушки это недопустимо. Ну и, конечно, обращайте внимание на возраст ребенка. К сожалению, эту цифру на упаковке многие родители не замечают.

Кстати, именно из-за несоответствия игрушки возрасту малыши, к сожалению, часто оказываются в больнице. Как рассказала врач-отоларинголог Республиканской детской клинической больницы Регина Федорова, почти каждый день в отделение доставляют детей с застрявшими в носу, ушах, горле различными мелкими элементами игрушек.

В октябре, например, было 49 случаев обращения за медицинской помощью, в ноябре – почти 30. Самые любопытные – малыши в возрасте 2-5 лет. Как отмечают врачи, чаще всего в нос и уши юных исследователей попадают маленькие детали лего, кусочки пластилина, бусинки, пульки от игрушечного пистолета, стразы, резинки для плетения браслетов, колесики от машинок, маленькие круглые батарейки и даже кнопки. «С конструктором и мозаикой ребенок должен играть под присмотром взрослых, а батарейки вообще лучше спрятать. Попав в нос, они разъедают слизистую, что приводит к деформации носа», – говорит Регина Федорова.

Между тем перед праздниками санитарные врачи увеличили число внеплановых проверок. Специалисты изучили, насколько помещения учреждений культуры готовы к новогодним «елкам», а также проверили, везде ли тепло и светло, созданы ли там все условия для детей, есть ли кулеры с водой, насколько часто проводится уборка и весь ли персонал имеет медкнижки.

В поле зрения Управления Роспотребнадзора по Чувашии попали также торговые точки, в продаже которых имеются сладкие подарки. Кроме того, специалисты заглянули в сухой паек детей, которые едут на Кремлевскую елку в Москву, окружную в Нижний Новгород и в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Недобросовестные взрослые не должны испортить праздник детям.

КСТАТИ

Покупая игрушку, обратите внимание, чтобы на ней был значок ЕАС. Он подтверждает обращение продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и говорит о том, что она соответствует требованиям Технического регламента. Все игрушки должны иметь маркировку. Она содержит информацию о производителе, возрасте детей, для которых предназначена конкретная продукция, о дате изготовления товара, его составе, о правилах безопасного использования и другие сведения.

Не только погремушки

Помимо детских товаров под особым контролем специалистов продукты питания в детских учреждениях и больницах. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, нередко проверки выявляют там фальсифицированные молочные продукты. Например, в городской детской больнице № 2 в рационе пациентов оказался сыр из Татарстана с растительными стеринами, а под видом сливочного масла из Нижегородской области предлагался спред. «Ненастоящими» молочными продуктами, произведенными в некоторых российских регионах, кормили также в Ядринской центральной районной больнице, в Республиканской детской клинической больнице и в нескольких школах Чебоксарского и Вурнарского районов.

В выборе поставщиков молочной продукции руководитель ведомства порекомендовала обращаться к местным производителям, отметив, что фальсификат среди чувашских производителей был выявлен всего один раз. Последующие проверки производителя показали, что его продукция соответствовала требованиям Технического регламента.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? Выбор игрушек и других детских товаров – дело серьезное.

Фото yandex.ru

? От игрушек с мелкими деталями лучше отказаться, если у взрослых нет возможности быть рядом во время игры.