Ориентир — экология

Вчера в Большом Кремлевском дворце Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного Совета по теме «Экологическое развитие Российской Федерации в интересах будущих поколений». В мероприятии принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Президент в своем выступлении обозначил основные задачи, которые должны стать приоритетными: поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития, разработка и внедрение экологически чистых технологий, обезвреживание отходов производства и потребления.
«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», – подчеркнул Владимир Путин.
В Чувашии успешно реализованы несколько уникальных проектов, имеющих важнейшее с точки зрения экологии значение. Благодаря реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительству комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах улучшится экологическая ситуация на Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах. А полигон ТБО в Новочебоксарске входит в число лучших инвестиционных практик в стране, напоминает пресс-служба Администрации Главы республики.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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