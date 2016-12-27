Ориентир — экология

Вчера в Большом Кремлевском дворце Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного Совета по теме «Экологическое развитие Российской Федерации в интересах будущих поколений». В мероприятии принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Президент в своем выступлении обозначил основные задачи, которые должны стать приоритетными: поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития, разработка и внедрение экологически чистых технологий, обезвреживание отходов производства и потребления.

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни», – подчеркнул Владимир Путин.

В Чувашии успешно реализованы несколько уникальных проектов, имеющих важнейшее с точки зрения экологии значение. Благодаря реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и строительству комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражное» в Чебоксарах улучшится экологическая ситуация на Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах. А полигон ТБО в Новочебоксарске входит в число лучших инвестиционных практик в стране, напоминает пресс-служба Администрации Главы республики.